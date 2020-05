Felipe Lopes de saída do Nacional

O central brasileiro Felipe Lopes vai deixar do Nacional, equipa que deverá subir à 1.ª Liga, revelou esta sexta-feira o clube madeirense.

O central, de 32 anos, termina assim o seu ciclo de três anos no clube insular, depois de ter regressado na época de 2017/2018, após já ter representado o Nacional entre 2007/2008 e 2011/2012, antes de ingressar nessa época nos alemães do Wolfsburgo, onde esteve quatro temporadas, com um empréstimo pelo meio aos também alemães do Estugarda.

Felipe Lopes passou por Guarani e Anderlecht, antes de assinar pelo Nacional, jogando ainda no Desportivo de Chaves.

Nesta temporada, o brasileiro não jogou, devido a várias lesões, afirmando que, "com mais um fechar de ciclo", não poderia deixar de endereçar a sua gratidão "pela forma carinhosa e respeitosa" com que sempre foi tratado.

Dizendo ter "sentido um imenso orgulho" por ter jogado no Nacional, Felipe Lopes diz que sai do clube com "um sentimento de felicidade e dever cumprido" por deixar o Nacional "no mais alto nível do futebol português".

Nacional e Farense, os dois primeiros classificados da 2.ª Liga à data da sua interrupção devido à pandemia de covid-19, foram apontados pela direção da Liga de clubes como promovidos.