Filipe Cândido antevê duelo com B SAD: «Queremos vencer por nós e pelos adeptos»

O Nacional ainda não somou qualquer triunfo no seu relvado, na Choupana. Amanhã, frente a um B SAD que está atrás na tabela classificativa, sem qualquer triunfo, os alvinegros querem carimbar a primeira vitória caseira."Estamos focados em que essa vitória em casa surja o mais depressa possível e que seja já neste próximo jogo, amanhã. Queremos muito vencer por nós, pelos adeptos, dando uma boa resposta. O foco desta semana foi melhorar alguns comportamentos tácticos coletivos da equipa, pois queremos vencer frente ao B SAD", começou por afirmar o líder dos nacionalistas.A semana de trabalho serviu para corrigir erros que têm causado a perda de pontos. "É normal refletir sobre o que vai acontecendo nos jogos. Sabemos que vamos apresentar-nos cada vez melhor, sabendo que esta Liga é muito difícil, pois todas as equipas são competentes, vão causar muitas dificuldades. Temos de ser muito fortes em cada jogo, com vista a vencer mais vezes. Amanhã, queremos fazer as coisas bem feitas, que saibamos respostas dentro do jogo em função do mesmo. Vamos querer a alma que temos tido, embora no último jogo as coisas não tenham corrido tão bem, mas no passado já não conseguimos mexer. Fundamental é atingir a vitória que tanto queremos e que seja já amanhã", afirmou o treinador de 42 anos.O adversário de amanhã à tarde ainda não venceu. Filipe Cândido não se ilude por esse facto, nem espera facilidades: "O B SAD tem qualidade, pois a maioria dos jogadores transitam da época passada, embora tenham descido, mas não deixam de ser jogadores com qualidade. Os números têm dito que no ataque tem alguma facilidade em concretizar, mas atrás têm concedido alguns golos. Sabemos o que achamos ser algumas forças e algumas fraquezas da B SAD. Vamo-nos proteger no que eles são fortes, sabem que vai ser um jogo extremamente difícil, mas que queremos muito vencer. Estamos muito focados para que essa vitória aconteça o mais depressa possível, para oferecer aos nossos adeptos que nos têm apoiado, por isso, queremos vencer".O presidente do Nacional, Rui Alves, esteve muito ativo no fecho do mercado. Chegaram três reforços (Wallisson Bahia, Zé Manuel e Fábio Erins) e Francisco Ramos vai continuar a vestir de preto e branco, gorada que foi a sua saída para o estrangeiro. "Sem dúvida que os jogadores que chegaram vão dar novas soluções e aumentar a competitividade interna. Tenho a certeza que todos estarão em alerta, pois a qualquer momento podem estar a jogar. Mais opções para o técnico, o que vai facilitar a construção de uma equipa, pois ninguém pode adormecer. Quando a competitividade é boa, como é o caso, tenho a certeza que vamos crescer e vencer mais jogos", finalizou o treinador nacionalista.