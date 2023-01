Filipe Cândido deixa o alerta: «O Rabo de Peixe ainda só perdeu uma vez»

Jogando em casa e frente a um adversário de um escalão inferior, o Nacional é naturalmente favorito a seguir em frente na Taça de Portugal. O técnico Filipe Cândido deixa no entanto o alerta para a sua equipa e sócios nacionalistas: "Em relação ao jogo com o Rabo de Peixe, toda a responsabilidade está do nosso lado, não nos podemos esconder nestas alturas. Se vencermos, isso não será notícia, se o Rabo Peixe vencer, isso já será notícia. Temos de estar conscientes das dificuldades que vamos enfrentar, pois são um adversário quem em 16 jogos, somou 10 vitórias e apenas uma derrota que aconteceu há duas jornadas atrás. Sei o que é treinar equipas do Campeonato de Portugal, com o devido respeito por todas essas equipas. Sei o quanto é difícil vencer 10 jogos em 16 nesse campeonato. Esse facto é revelador da qualidade que este adversário tem. Estamos numa fase avançada já da competição e este adversário tem tido bons desempenhos não só no campeonato, como na Taça de Portugal, onde venceu uma equipa da Liga 3 [Sanjoanense]".O líder da equipa da Choupana, não deixa margem para dúvidas quanto à motivação dos seus pupilos: "Estamos focados no que são as nossas tarefas dentro de campo e no que temos vindo a fazer, para no final dos 90 minutos obtermos a vitória. A responsabilidade está do nosso lado e sabemos que o adversário de certeza absoluta nos irá criar muitas dificuldades. Temos de entrar fortes como temos vindo a fazer, podemos vencer. Se facilitarmos vamos sentir dificuldades, num jogo onde a motivação do adversário estará no máximo. Tenho a certeza que a nossa motivação também estará no máximo para obter a vitória".O facto de ser uma partida fora da prova principal, não irá abrir portas para uma rotação de jogadores, em relação ao onze inicial. "Desde que comecei como treinador, olho sempre para o que vivi como jogador. Nunca ninguém me deu minutos. Ou jogava bem e tinha direito a ter minutos, ou então, não jogava. Como treinador, olho sempre para o jogo seguinte e quem estiver melhor vai jogar. Em alguns momentos pode haver alguma rotação de jogadores até por questões de estratégia. Amanhã vão entrar os que eu entendo que são os melhores para vencer este adversário que será difícil de certeza absoluta".Para trás já ficou a derrota sofrida em Faro, pela margem mínima e que travou uma caminhada positiva na segunda Liga. "A equipa está bem, está estável. Queremos vencer os jogos todos, mas sabemos que por vezes não conseguimos. Estamos de consciência tranquila em relação ao que temos de fazer no campo. Frente ao Farense, o resultado não foi o que queríamos, mas a equipa, apesar de ter condicionantes no próprio jogo, nunca se entregou como vencida. No final, fica até um sabor de alguma injustiça face ao resultado. A equipa quer dar continuidade às exibições que vem fazendo, pois dessa forma estaremos sempre mais perto da vitória", finalizou.Carta fora do baralho para o embate de amanhã, é o médio Francisco Ramos. O futebolista está de saída do Nacional, havendo negociações a decorrer para a sua venda para a Polónia, onde irá vestir as cores do Radomiak, equipa que já conta no seu plantel com três jogadores portugueses: os médios Tiago Matos e Filipe Nascimento e o avançado Luís Machado.O médio Marakis está em dúvida, sendo muito difícil a sua utilização frente ao Rabo de Peixe. O extremo Rúben Macedo também poderá falhar o embate frente ao conjunto açoriano.