Filipe Cândido deixou o hospital

O técnico do Nacional, Filipe Cândido, deixou esta segunda-feira o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde esteve internado nos últimos dias face a uma infecção pulmonar causada por uma bactéria.





Apesar de já estar em casa, o treinador nacionalista de 42 anos, ainda não dirigirá os próximos treinos, ficando em repouso na sua habitação no Funchal, pelo menos mais uma semana.

Danilovic ainda ausente

O médio Danilovic continua ausente dos trabalhos, pois está ao serviço da seleção da Bósnia, só devendo regressar na quarta-feira aos treinos nacionalistas. O lateral José Gomes, que esteve ausente nos treinos da semana passada, já participou hoje no apronto que decorreu no Estádio da Madeira, na Choupana. Amanhã, o plantel volta a treinar, às 10 horas, mas desta feita no Campo da DRD, na Camacha, à porta fechada.