Filipe Cândido e o duelo com o Sp. Braga: «Não temos nada a perder, mas tudo a vencer»

A história vale o que vale, mas o Nacional de Manuel Machado, na temporada de 2008/2009, afastou o Sp. Braga na Taça de Portugal, numa partida relativa à quarta eliminatória da competição. O avançado brasileiro Nené marcou o único golo da partida aos 71 minutos, fazendo tombar os minhotos que eram dirigidos por Jorge Jesus. Esta é a quarta vez que os nacionalistas chegam a esta fase da competição, mas nunca conseguiram chegar ao Jamor, tendo sido eliminados duas vezes pelo Sporting e uma vez pelo Paços de Ferreira. Na antevisão à partida - amanhã pelas 19h30 -, o treinador Filipe Cândido garantiu que a equipa vai "tentar ser feliz"."Desde o jogo do Casa Pia que sabíamos que era a quarta vez que o clube chegava às meias finais da Taça de Portugal, sendo a primeira vez que está numa divisão abaixo, isto é, na 2.ª Liga. Vamos tentar ser felizes amanhã. Nunca sei o que pode acontecer durante um jogo de futebol. Vivo o dia a dia, tentando ser feliz ao máximo e desfrutar do jogo. Sabemos que a responsabilidade está toda do lado do Sp. Braga. Não temos nada a perder, mas tudo a vencer. É dessa forma que vamos entrar no jogo e estamos preparados", afirmou o técnico Filipe Cândido no lançamento da partida de amanhã, às 19h30, no Estádio da Madeira."Estamos preparados para mais este jogo, pois já tivemos esta situação de um jogo a meio da semana para a mesma competição e a equipa foi capaz de dar respostas positivas nesse momento. Estamos otimistas e focados no jogo seguinte. Foi sempre essa a mensagem. Há um grande mérito da nossa equipa que está ainda em prova na Taça de Portugal e isso ninguém nos pode tirar. No campeonato temos outro tipo de responsabilidades e não estamos felizes com os últimos acontecimentos, mas isso não nos retira o foco e o mérito de representar a ilha na prova. Vamos com ambição, estando conscientes das dificuldades que vamos enfrentar desde o primeiro dia. Vamos procurar ser felizes", começou por referir Filipe Cândido.Numa eliminatória a duas mãos, tudo se torna mais complicado, mas não impossível: "Temos consciência e a experiência de todos os que aqui estão. Nos jogos de Taça, quando se trata de um jogo só, muitas vezes é possível a equipa que é teoricamente mais frágil vencer a outra. Com dois jogos há sempre mais margem para quem tem outro tipo de recursos, para poder passar a eliminatória. Amanhã, vamos tentar ser o mais competitivos possível, ser pacientes pois em alguns momentos não teremos tanto a bola quanto queremos, tendo de ser capazes de fechar os espaços ao Sp. Braga. Esta equipa em termos ofensivos na Liga, em termos de ataque, o Sp. Braga só perde para o Benfica. Ao nível defensivo, é a terceira melhor defesa. É uma equipa que está com números muito fortes. Vamos ter a ambição necessária para tentar vencer o jogo".Os homens da Choupana apenas estão focados no embate da Taça e não no encontro da segunda Liga, em Penafiel, frisa o técnico. "A prioridade é vencer o próximo jogo. No campeonato ainda faltam muitos jogos e no final logo faremos essas contas. Sabemos da nossa realidade e não nos vamos desfocar do que vem aí amanhã, sabendo que em Penafiel, também será um jogo importante. Temos de saber gerir as emoções. A prioridade é sempre vencer o jogo seguinte e vamos tentar vencer amanhã", revelou o treinador dos madeirenses.Filipe Cândido tem a consciência que pela frente estará um adversário de grande qualidade conforme vem demonstrando e que conta com um plantel muito valioso e equilibrado: "O Sp. Braga tem muita qualidade no plantel e independentemente de na cabeça do seu treinador poder fazer algumas poupanças, acho que se tal acontecer, será mais ao nível da gestão física e não poupando jogadores. As dinâmicas do Sp. Braga estão bem identificadas e sabemos que qualquer jogador do Sp. Braga tem qualidade suficiente para fazer números incríveis no que diz respeito à Liga e ao trajeto nesta prova ou em outras competições. Vamos procurar ser o mais competitivos possível neste jogo". E falou depois sobre os seus pupilos destacando a pouca experiência a este nível: "Temos um grupo jovem com exceção dos quatro jogadores capitães, os outros, ninguém conhecia e estão agora a aparecer, que estão a tentar ter visibilidade. Estes jogos também servem para isso, para eles, para o clube e para o treinador".Os minhotos terão no Estádio da Madeira cerca de 300 adeptos. Nos últimos jogos caseiros, os sócios e simpatizantes do Nacional também têm respondido de forma muito positiva. "Tenho dito que nós jogamos para os adeptos e não estamos felizes com alguns resultados. Com eles seremos mais fortes e era importante ter o estádio cheio, pois para quem joga, gosta de ver as bancadas cheias, com vida e que sejamos nós a transmitir essa energia positiva, para serem uma força em momentos mais complicados. Esperamos que o estádio esteja cheio e que nos apoiem em peso e nos ajudem em mais uma tarefa árdua", finalizou Filipe Cândido.O extremo Witi tem treinado de forma condicionada e está em dúvida. Como já é habitual, a lista de convocados não foi divulgada. Os bilhetes para a partida estão à venda por 10 euros para os sócios do Nacional, enquanto que para o público em geral variam entre os 15 e os 20 euros.