Filipe Cândido e o jogo com o Moreirense: «Acredito que podemos vencer»

O Nacional está numa fase positiva, pois nos últimos três jogos disputados na Liga Sabseg averbou duas vitórias e um empate. Filipe Cândido espera manter essa onda de bons resultados frente ao Moreirense, mesmo sabendo que pela frente terá o líder destacado da prova e com números verdadeiramente impressionantes."São factos reais os números do Moreirense, com 49 golos marcados e 22 sofridos. Só o Tondela tem menos um golo sofrido, o que diz bem do valor do conjunto que vamos enfrentar, com um equilíbrio de equipas, para além das valias individuais que têm, quer seja a defender, quer seja a atacar. No entanto, nós queremos ter sempre uma palavra a dizer em cada jogo, sem olhar muito para a frente no que vai acontecendo, mas sim olhar para o presente, o que aí vem já. Vamos tentar encontrar pontos que nos permitam ser uma equipa capaz de ferir o adversário. Temos de ser coletivamente muito fortes para discutir o jogo até ao fim e ir à procura da vitória", disse o técnico do Nacional.E reforçou a ideia quanto à valia do opositor: "Esperamos um jogo extremamente difícil, pois os números falam pelo que o Moreirense tem feito neste campeonato praticamente a todas as equipas, mas eu acredito que podemos vencer, apesar de todas as dificuldades que possamos ter. Esta equipa é capaz de dar uma boa resposta, reconhecendo que teremos um adversário complicado".O técnico alvinegro não quer pensar muito na atual classificação e num possível conforto pontual em relação aos lugares de descida. "Não quero pensar nunca em conforto em termos pontuais, pois em alguns momentos, com um certo desconforto nesse sentido, faz-nos andar e trabalhar ainda mais, sendo mais convictos no que vamos fazendo diariamente. Em alguns momentos, um certo relaxamento sei a que caminho nos vai levar. Temos de lutar contra isso, pois estamos numa luta, não há almofada nenhuma. Acredito muito e a equipa também, que é possível derrotar um adversário extremamente difícil", finalizou o treinador de 43 anos.