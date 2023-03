Filipe Cândido e o jogo com o Sp. Covilhã: «Vamos dar tudo para vencer»

Filipe Cândido espera um encontro difícil amanhã frente ao Sp. Covilhã (14h00), em casa. O técnico alvinegro destaca os pontos alcançados pelos serranos após o Mundial.A história vale o que vale, mas o Nacional nos confrontos com o Sp. Covilhã, nunca perdeu. Em sete jogos disputados, os nacionalistas venceram quatro e empataram. Esta temporada, os madeirenses já venceram duas vezes os serranos, sempre fora de portas: 1-2, quer para a Segunda Liga, quer para a Taça da Liga.Na luta pela manutenção, é proibido ceder pontos em casa. Filipe Cândido sabe que vai defrontar um adversário poderoso, principalmente, após o recomeço da competição, depois da paragem para a disputa do Mundial de futebol. E deixa o alerta: "Estamos confiantes, mas temos de ter presente que antes da disputa do Campeonato do Mundo eram uma equipa, e após o Mundial são outra. Temos de ter isto presente, pois reconstruiram a equipa, com sete novos jogadores que não estavam no começo da época, mais de meia equipa. Podemos olhar para esta formação só nesta época pós Mundial e estariam no 11º lugar tendo em conta os pontos que fez".O técnico, de 43 anos, reforça a ideia: "Olhamos a ciclos de quatro jogos, é usual fazer isso. E o Sp. Covilhã, dessa forma, é o primeiro classificado, pois fez 10 pontos, marcou 5 golos e sofreu apenas um. Isto diz bem do valor da equipa que amanhã vamos defrontar. Que isto fique claro para todos! Estamos conscientes das dificuldades que vamos enfrentar. Nos últimos quatro jogos, fizemos 7 pontos. Vamos dar tudo para vencer um jogo extremamente difícil, dando o máximo das nossas forças, dentro da nossa energia."Quanto à semana de trabalho, o líder alvinegro foi claro: "Não foi uma semana mais leve, mas é sempre melhor trabalhar após uma vitória, do que quando não se vence. Muito focados e preocupados em melhorar o nosso processo de jogo melhor, para jogo após jogo, sejamos mais fortes e atinjamos o que queremos, que é vencer".O treinador nacionalista prosseguiu: "Temos de ter espírito de confiança, otimismo, mas também de realismo. Cada jogo tem uma história diferente, estamos num campeonato onde cada adversário tem as suas valias, trabalha bem, possui bons jogadores e bons treinadores. Queremos que a história seja a nosso favor e sejamos mais fortes que o adversário".Na Choupana, o apoio dos adeptos do Nacional, tem valido pontos, por vezes, até já no cair do pano das emoções dos jogos. "Hoje é dia de convocatória e tenho sempre o mesmo sentimento. O que pode fazer a diferença quando jogamos em casa ou até fora? Os adeptos que gostam do clube, que venham para apoiar. Queremos jogar com mais um! Não é com os árbitros, com a expulsão um adversário, mas que os nossos adeptos, que estejam presentes em todos os momentos a apoiar a nossa equipa, com carinho e que os jogadores mesmo não estando a fazer as coisas todas bem, sintam essa força, pois no final, o que todos queremos, é vencer! Olhando ao último jogo, mesmo sendo fora de casa, foi evidente o apoio e a presença dos nossos adeptos. Esperamos que nos venham ajudar, estamos numa luta extremamente difícil e todos somos poucos".O defesa central Clayton vai ficar de fora das opções, pois viu o quinto cartão amarelo na última jornada frente ao B SAD. No entanto, Filipe Cândido não se mostrou preocupado, pois acredita no valor do seu plantel. "O Clayton tem feito grande parte dos jogos, é verdade, mas não consigo olhar só para um jogador, seja qual for e seja indiscutível. Aqui, o Nacional é que é indiscutível. Todos nós fazemos parte de um funcionamento de uma máquina, querendo ser protagonistas no futebol de forma positiva e cada jogador tem de ter este pensamento. Quem está, tem que dar resposta, sentindo que é uma oportunidade de poder ser útil. Todos sabem disso, pois transmito isso aos jogadores. Uns têm mais minutos que outros, pois isso faz parte da vida de uma equipa, mas todos têm se sentido úteis, face aos números que já apresentam. Sei que quem entrar no lugar do Clayton, vai dar uma resposta positiva, tenho a certeza disso", finalizou o líder da turma da Madeira que ainda não poderá contar com o influente médio Danolivic, que continua de fora por lesão.