Filipe Cândido é o novo treinador do Nacional, anunciou esta quarta-feira o clube madeirense. O treinador português, de 42 anos, assinou contrato válido por uma época e terá Hélder Fonseca e Pedro Silva como adjuntos.Recorde-se que Cândido, que sucede a Rui Borges no cargo, estava sem clube desde que deixou o Belenenses SAD em janeiro último. O técnico iniciou a carreira no Sousense, tendo ainda passado pelos Sub-19 do Paços de Ferreira, Salgueiros, União de Leiria e Mafra.