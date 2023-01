Filipe Cândido: «É possível haver alguma entrada para superar uma ou outra lacuna»

O Nacional está a surpreender pela positiva. Depois de um arranque menos bem, os pupilos de Filipe Cândido estão a subir na tabela classificativa e a realizar boas exibições. O próximo embate, é em Faro, frente a um candidato à subida. Mesmo assim, o técnico alvinegro acredita na obtenção de um bom resultado. Com a abertura do mercado, admite que pode haver um ou outro reajuste, mas está muito feliz com o plantel atual. "Estou extremamente feliz com o grupo de trabalho, tem sido incrível e mesmo nos momentos mais difíceis, uniu-se ainda mais e trabalhou mais do que já vinha a fazer. É verdade que saíram alguns jogadores, mas não significa que por cada saída tenha de haver uma entrada. Vamos ver, é possível que entre um ou outro jogador, para superar algumas lacunas que a equipa possa sentir. Não há nada de concreto", disse o técnico de 40 anos.

Quanto à deslocação ao reduto do Farense, o líder dos alvinegros foi claro: "Esperamos um jogo ainda mais difícil em relação ao que poderia ser, tendo em conta o último resultado do adversário, pois deve estar ferido dessa derrota. No entanto, já sabíamos que iríamos ter um jogo complicado face ao investimento que o Farense fez, à qualidade do seu plantel e o que tem vindo a apresentar ao longo deste campeonato, bem como, o que demonstrou na Taça da Liga. Será um jogo extremamente difícil, mas acredito que poderemos continuar à altura do que temos vindo a fazer nos últimos tempos. Também gostamos de ter desafios que nos coloquem à prova, para perceber o que temos vindo a fazer".

Para o treinador nacionalista, já não restam dúvidas na melhoria de produção da sua equipa. "Acreditamos que conforme o tempo vai passando, vamos sendo uma equipa melhor, pois é por isso que treinamos todos os dias. Os jogadores têm se aplicado nesse sentido, querendo sempre que os resultados acompanhem aquilo são os momentos exibicionais da equipa. Mas cada jogo tem a sua história, queremos que este tenha uma história em função dos nossos últimos resultados, estando conscientes do grau de dificuldade que vamos enfrentar. Acreditamos que no final o resultado nos possa vir a sorrir", finalizou.