Filipe Cândido: «É provavelmente um dos jogos onde o grau de dificuldade é maior»

O Nacional jogou a meio da semana para a Taça de Portugal, embora sem ter a necessidade de viajar, já que recebeu o Rabo de Peixe. No entanto, o técnico Filipe Cândido, admitiu que foi necessário ter cuidado na gestão do grupo de trabalho, em relação à preparação para a receção ao Estrela da Amadora, reconhecendo que os lisboetas são candidatos à subida de divisão."Foi uma preparação diferente do que normalmente acontece face ao jogo a meio da semana. Houve um aumento da densidade competitiva e temos de ter cuidados na preparação, fundamentalmente, em aspetos mais de recuperação, procurando ter a equipa fresca em todos os jogos. Tivemos de adequar a preparação que aí vem, que será difícil tendo em conta o que tem feito ao longo do campeonato", revelou o treinador nacionalista. E recordou que "vimos de um jogo em que dominamos e vencemos, o que é preferível em termos de preparação para a próxima partida".Quanto ao embate com os homens da Amadora, o líder alvinegro foi claro: "É provavelmente um dos jogos onde o grau de dificuldade é maior. Numa fase inicial poderá ter havido alguma dúvida em relação ao valor do Estrela da Amadora neste campeonato em termos de objetivos. No entanto, face ao que tem vindo a fazer, pela forma como se organizou, apetrechou e como se colocou na prova, diz bem da valia que tem. Só tem uma derrota, encontra-se em lugares que dizem que está claramente numa perspetiva de subida. Será um jogo difícil, contra uma equipa muito pragmática e bem organizada. Mas esperamos ter uma palavra a dizer no jogo, pois estamos a jogar em casa. Vamos discutir o jogo e vencer".Os madeirenses voltaram a jogar com menos um jogador durante toda a segunda parte frente ao onze do Açores por expulsão de Danilovic. "Não gosto de chorar, tendo em conta uma série de acontecimentos que as equipas vão tendo. Cabe-nos procurar ser a melhor equipa possível, para dar uma boa resposta, pois é isso que os adeptos querem. Nos últimos dois jogos, passámos as duas segundas partes a jogar com 10", afirmou, reconhecendo que "temos alguns quilómetros nas pernas, mas sei que a equipa será competitiva e procurará vencer o jogo".