Filipe Cândido: «Esperamos estar à altura e discutir o resultado»

O Nacional começou da melhor forma a Allianz Cup ao vencer na Choupana, o conjunto primodivisionário do Portimonense. Desta forma, os alvinegros até podem sonhar com a passagem à fase seguinte da Allianz Cup. O técnico, Filipe Cândido, esteve esta sexta-feira na sala de imprensa, e confirmou que a sua equipa está motivada e a crescer de rendimento.

"A preparação foi idêntica ao que diz respeito à nossa intenção de trabalho, numa equipa que vem naturalmente a crescer, pois o tempo e o treino, faz com que isso aconteça. Para nós é importante ir jogando com adversários de valor, que nos põem à prova, num período de tempo em que não há campeonato. Encaramos cada jogo com seriedade, sabendo que esta prova é muito curta, pois só tem três jogos, contra equipas com bastante valor. Esperamos estar à altura do desafio e discutir o resultado", começou por afirmar o treinador de 43 anos de idade.

Sobre a partida que a sua equipa vai disputar este domingo em Barcelos, o líder nacionalista sabe que irá enfrentar dificuldades: "Não pensamos nunca no que vai mais para além do jogo seguinte. Queremos naturalmente muito vencer. Sabemos que o jogo tem três resultados possíveis e vamos à procura do melhor para nós e estamos focados nisso. É um jogo que nos vai desafiar pela valia do adversário que trocou recentemente de treinador, um opositor que apenas tem um jogo com o mesmo treinador, o que por norma, é vida nova para uma equipa, com ideias que querem ser instaladas o mais depressa possível, mas eventualmente diferentes do que vinha sendo feito anteriormente. Temos de olhar para este adversário, sabendo que foi um clube que foi à Europa, esteve próximo de passar e tem individualidades com muito valor. Vamos procurar ser mais fortes coletivamente, apesar de o jogo ser em casa do nosso oponente. Sabemos das dificuldades do desafio e queremos consolidar as nossas ideias", frisou.

A recente mudança de comando técnico dos gilistas poderá ter alguma influência no rendimento dos homens de Barcelos. "Quando há uma mudança de treinador, todos os jogadores que não vinham jogando podem vir a ser opção. Uma equipa que terá uma nova vida nesta fase inicial do novo treinador. O Gil Vicente jogando em casa, vai querer discutir o jogo como se fosse uma final. Nós também vamos com tudo para tentar ser mais forte que o adversário, estando conscientes das dificuldades que vamos enfrentar", finalizou Filipe Cândido.