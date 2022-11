Filipe Cândido: «Estamos com muita vontade de vencer amanhã»

O Nacional está há sete jogos sem perder. Os alvinegros somaram três vitórias e quatro empates, entre o campeonato da segunda Liga e as eliminatórias da Taça de Portugal. Agora, numa nova frente de batalha, em partida que marca a estreia na Taça da Liga – Allianz Cup, o técnico Filipe Cândido quer dar seguimento às boas exibições, mesmo tendo pela frente um onze da Liga Bwin, como é o caso do Portimonense.

"Amanhã vamos manter o que nos propusemos desde o começo da temporada. Olhamos sempre para o próximo jogo, com o intuito de vencer, fazendo tudo para que tal possa acontecer. Sabemos que é uma competição diferente do campeonato, vamos procurar competir no nosso limite, dando o nosso máximo, numa competição que é muito curta. Vamos querer jogar esta competição, pensando para já, só no jogo de amanhã e estando com muita vontade de o vencer", disse o treinador dos nacionalistas.

Neste confronto, embora jogando no Estádio da Madeira, na Choupana, o favoritismo não é atribuído aos nacionalistas: "Sabemos que a responsabilidade, teoricamente, passa toda para o lado dessa equipa da primeira Liga. Numa lógica que são uma equipa superior à nossa pois estão numa divisão acima. Nesse sentido, a responsabilidade de vencer, passa quase toda para o Portimonense, mas nós também temos a responsabilidade de nos manter consistentes e dar sequência ao que temos vindo a fazer. Vai-nos pôr à prova pela qualidade que o adversário tem, mas estamos preparados".

Estando num bom momento, Filipe Cândido, não deverá proceder a muitas alterações no conjunto que goleou o FC Porto B. "Muitas vezes há o sentimento que nesta competição se pode promover uma série de alterações na equipa que vem jogando, mas no nosso caso, fui procurando dar uma grande competitividade interna, pois só assim nos podemos superar. Vamos querer que quem estiver dentro de campo tenha de dar tudo no seu lugar e apresentarmo-nos o mais forte possível. Em função de alguma questão de estratégia pode haver alguma alteração na equipa", revelou o líder dos madeirenses. E reforçou a ideia quanto a poucas mexidas nos prováveis titulares: "A memória no futebol é curta, normalmente, é até ao próximo jogo, por isso não me esqueço que teremos de estar fortes".