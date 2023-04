Filipe Cândido: «Estamos otimistas face à consistência exibicional nos últimos dois jogos»

O Nacional quebrou um ciclo negro de quatro derrotas consecutivas na Liga Sabseg, travando também os golos que vinha sofrendo em todas as partidas, empatando na Choupana frente ao Feirense. A meio da semana, a equipa voltou a exibir-se em bom nível, conseguindo um empate (2-2) na deslocação a Braga, onde disputou a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.Agora, o próximo adversário é o FC Porto B, que está tranquilo em termos classificativos. Mesmo assim, Filipe Cândido, espera mais um embate complicado. "Sabemos que as equipas B, apesar da maioria dos seus jogadores terem uma idade ainda jovem, têm muita qualidade individual, pois estão no FC Porto ou no Benfica. Depois, são equipas que ao longo do tempo, jogam praticamente da mesma forma há muitos anos, face ao seu processo contínuo de formação. Principalmente nos jogos em casa, jogam com mais confiança e afinco. Estamos à espera de um jogo difícil e temos a noção que no confronto direto, fomos felizes quando jogámos em casa, na forma como conseguimos os golos, tendo muita eficácia. Também tivemos alguma felicidade nesse encontro. Teremos que estar no nosso melhor para procurar sair com pontos, se possível, com os três pontos", disse o técnico dos alvinegros.Quanto à importância destes dois últimos resultados, Cândido destaca: "Olhamos sempre para o que está à frente. Sabíamos da importância de quebrar um ciclo que não era bom, e em casa, frente ao Feirense fizemos um bom jogo, faltando só a eficácia na concretização, para podermos obter a vitória que tanto queremos. Temos de ser optimistas, face à consistência exibicional, principalmente, nos últimos dois jogos. Tenho a certeza que vamos ser competitivos e somar pontos, que é o grande objetivo, de forma a atingir o nosso objetivo final".O treinador nacionalista pegou ainda na exibição conseguida frente aos bracarenses, considerando que apesar do afastamento, ficou reposta a imagem da equipa. "O empate em Braga repôs alguma justiça, naquilo que a equipa foi capaz de fazer nos dois jogos. Claro que a equipa está feliz e confiante, face esse nível exibicional, esperando também que isso sirva de alento para o que falta ainda jogar", afirmou o líder dos homens da Choupana.Face à atual classificação, onde o Nacional, está perto dos lugares de descida, o responsável dos madeirenses foi claro: "Temos consciência do momento em termos classificativos, não podemos fugir dessa realidade, mas tento olhar sempre para cima. Muitas vezes no futebol, uma vitória muda muita coisa. Não olhamos para os outros, mas sim para nós. É essa a mensagem que tenho transmitido. Temos que ser fortes e capazes de encarar cada jogo de forma a procurar vencê-lo. Se estivermos ao nível dos últimos dois jogos, tenho a certeza que vamos ser capazes de conseguir vitórias".Filipe Cândido não gosta de falar dos jogos que ainda faltam disputar, principalmente os últimos três, onde os opositores estão bem classificados. E explicou o porquê desta ideia: "Não devemos querer estar a olhar para os últimos três jogos, sem saber o que vai acontecer neste fim-de-semana. Os treinadores pensam sempre semana a semana, querendo muito vencer e temos de estar confiantes face ao trabalho que desenvolvemos".O atual estado de espírito, face à melhoria registada ao nível das últimas exibições, é realçado pelo treinador de 43 anos. "A partida frente ao Braga, prova que se a nossa equipa estiver no seu máximo, podemos vencer qualquer adversário. Se não, vamos passar por dificuldades. Esperamos uma boa resposta já frente ao FC Porto B", terminou.