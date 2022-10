Filipe Cândido: «Foi muito bom voltar a fazer aquilo que mais gosto de fazer»

O técnico Filipe Cândido voltou esta sexta-feira à sala de imprensa do Nacional para fazer o lançamento do jogo com o Moreirense e falar sobre o momento complicado que viveu, levando-o mesmo a estar internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, face a uma pneumonia, com uma infeção provocada por uma bactéria. Esta manhã, depois de dirigir mais um treino, naquela que foi a sua primeira semana de trabalho no relvado, o líder alvinegro falou a primeira vez sobre os acontecimentos que o mantiveram afastado da Choupana. "Foi muito bom voltar. Foi um momento em que tive a oportunidade de voltar a fazer aquilo que mais gosto de fazer. Foi muita alegria”, disse o treinador de 43 anos, que esteve mesmo internado nos cuidados intensivos da unidade hospitalar madeirense desde 16 de setembro.





Depois, o responsável máximo dos nacionalistas, revelou que não tinha grande vontade de falar sobre o sucedido, mas quis agradecer a forma como foi acompanhado: "Na linha do tempo fiquei no festejo do golo na Covilhã e a partir desse momento, apesar de estar no jogo, já tinha alguns sintomas, sem ter noção do que poderia vir a ter. Depois, aconteceu o recomeço que foi no início desta semana. Depois desse momento, até agora, não tenho grande vontade de falar da situação em si, quero apenas agradecer a Deus por ter estado comigo em todos os momentos. Quero fazer um grande agradecimento à equipa de médicos do nosso clube, liderada pelo Dr. João Pedro Mendonça. Quero também ter uma palavra de carinho especial pelo Dr. Fernando Jasmins, pois foi quem me acolheu num momento extremamente difícil e rapidamente orientou todo o processo e foi-me acompanhando diariamente. Já lhe disse que agradeço o que fez por mim para sempre. Depois, o Dr. João Paulo, que foi o primeiro médico especialista que desde a primeira hora me acompanhou e ajudou num período inicial bastante difícil. Uma palavra também para a Dr. Rita e para a sua equipa médica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que tudo fizeram por mim, sendo super competentes. Tenho a certeza absoluta, em função do que foi a situação. Termino também com uma palavra muito especial de agradecimento a todos os que me acompanharam, como enfermeiros e auxiliares. Por último, agradeço também à Dr. Nancy que completou o processo da minha doença, embora já estando a acompanhar a situação desde o começo", explicou o treinador.

As palavras seguintes foram dirigidas para a sua equipa de trabalho e para os seus pupilos: "Quero também agradecer a toda a equipa técnica e staff pela competência que demonstraram, sendo por isso que me acompanham, mais aqueles que tivemos a felicidade de já ter no clube e que ficaram connosco. Por último, uns agradecimentos especiais a todos os jogadores, pois durante este tempo todo, foram inexcedíveis naquilo que é o seu profissionalismo e na forma séria como trabalharam sempre, procurando sempre ser melhor como jogador e como pessoa. Estou muito feliz por voltar a fazer o que mais gosto e ter saúde fundamentalmente”, reiterou Cândido.





«Feliz por poder viajar e estar perto dos jogadores»





Este domingo, o Nacional desloca-se até Moreira de Cónegos, onde irá tentar provocar a primeira derrota aos minhotos, que são líderes da Liga Sabseg. “Tenho a felicidade de poder viajar e estar perto dos jogadores, independentemente do que aconteça, sendo coisas boas ou más, estamos juntos, é um dos nossos lemas: a sofrer, sofremos todos, a festejar, festejamos todos”, revelou o técnico. Depois, relembrou os momentos passados longe da equipa. "Nos primeiros 14 dias não foi fácil pois estava muito preocupado com a minha situação, embora sabendo que tinha confiança em quem estava à frente do processo. Nesta última semana antes do jogo com o Angrense já estava mais capaz de auxiliar dentro do que podia fazer. Esta semana já estive no campo, embora com as normais precauções, mas já com capacidade para poder estar ao comando", adiantou ainda.





"Convicto de que podemos vencer o Moreirense"





Neste regresso ao banco, Filipe Cândido tem pela frente um assumido candidato à subida para a Liga Bwin.



"Seria importante voltar com uma vitória, pois é importante para o Nacional, clube que defendo e vamos à procura de sermos competentes, sabendo as dificuldades que vamos encontrar no próprio jogo. Mas as semanas vão passando e a nossa equipa vai estando cada vez mais consciente do que são as ideias que pretendo ver para a equipa. Espero que estejamos preparados para um jogo extremamente difícil, mas estou convicto de que podemos vencer ou eventualmente, trazer pontos”, disse.



Quanto ao adversário deste domingo, Cândido frisou que "não queria falar excessivamente" do mesmo. "Mas olhando ao facto de um dos melhores jogadores do campeonato no ano passado, que curiosamente era do Nacional, o Camacho, foi um dos reforços deles. Sabemos que algumas equipes têm poder financeiro, pois um jogador dessas equipas, paga 10 da nossa. Está praticamente tudo dito… A nossa equipa está em construção, com muitos jogadores que chegaram esta época, juntando-se a outros que não vinham sendo utilizados com alguma regularidade, o que por vezes cria alguma instabilidade mesmo a nível individual. Vamos encarar o jogo como sempre temos feito, acreditando que podemos vencer, com as nossas ideias, muito trabalho e sendo muito humildes, de forma a trazer uma vitória ou pontuar”, explicou o treinador dos alvinegros.