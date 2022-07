Filipe Cândido garante foco total

Filipe Cândido fez o primeiro balanço ao trabalho que está a desenvolver como técnico do Nacional. “Estou muito satisfeito com a aplicação que os jogadores têm demonstrado, com a intensidade que têm tido. Estamos numa fase de adaptação ao que são as minhas ideias e ao trabalho”, disse. Quanto a promessas aos sócios: “O que podemos prometer é muito trabalho e dedicação. Podem ter a certeza que vamos lutar para vencer todos os jogos. Vamos ter muita dedicação, muito trabalho e uma equipa que vai à procura da vitória”.

O sorteio ditou a estreia dos madeirenses diante do Tondela, na Choupana: “A experiência diz-me que os sorteios valem o que valem. Vamos ter de defrontar todos e calhou ser o Tondela”. Os alvinegros ainda vão receber mais reforços: ”Estamos atentos ao que possam ser as necessidades da equipa. Neste momento, não tenho em mente quantos jogadores a equipa precisa”. No entender do treinador de 42 anos, “a disputa de quatro de jogos de preparação, servirá para dar corpo às ideias transmitidas nos treinos”. Filipe Cândido considera que “é bom ter o Danilovic, é bom contar com bons jogadores”. “É um bom ativo e vou tentar fazer que as suas exibições possam ajudar a equipa.”