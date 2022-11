Filipe Cândido: «Não estamos satisfeitos com a classificação e queremos mais»

O Nacional desloca-se ao reduto do Feirense que ocupa o sexto lugar com 17 pontos, mais nove que os madeirenses que estão no 15º posto. Os alvinegros só somam duas vitórias, curiosamente, obtidas fora da Madeira, pois na Choupana, ao nível da Liga Sabseg, os nacionalistas só conseguiram empates, diante Penafiel e Vilafranquense.

Filipe Cândido está consciente da importância desta deslocação a Santa Maria da Feira, mas mostrou-se otimista. “Será um jogo difícil, mas temos de estar preparados para as dificuldades que iremos encontrar. Vamos com tudo, acreditando que é possível vencer”, afirmou no lançamento da partida deste domingo.

Confrontado com a realidade dos números, onde a eficácia ofensiva é da sua equipa muito fraca, o técnico admite que “há momentos em que as equipas passam por" uma maior ou menor eficácia no que diz respeito à concretização dos golos". São os golos que traduzem também melhores resultados. Estamos conscientes do que temos de trabalhar. Há que acreditar e o que temos feito nos últimos tempos, tentando ser uma equipa consistente no processo defensivo, traduzindo depois em maior número de golos, as situações que vamos conseguindo criar. Não estamos satisfeitos com a nossa posição na tabela classificativa, nem com os números que temos, queremos mais. Os jogadores têm tido uma aplicação incrível, falta traduzir nos jogos aquilo que é essa aplicação e a qualidade que demonstram no campo", frisou.

«Queremos inverter a situação na classificação»

Os madeirenses ocupam os últimos lugares na tabela classificativa. O treinador nacionalista foi claro no abordar do tema: “O mais importante é vencer, numa Liga algo distinta, onde muitas vezes, não conseguindo vencer, conseguir pontuar, já faz ter mais um ponto e temos de ter sempre isso presente. Claro que queremos muito vencer o jogo, estando conscientes que merecíamos mais três ou quatro pontos face ao que foi o desempenho da equipa em alguns jogos. Vamos olhar para cima pois a distância não é assim tão longe do lugar que merecíamos estar. Queremos inverter a situação na classificação”.

Filipe Cândido não se alongou em explicações sobre o facto de o Nacional não estar no topo da classificação e muitas alterações que vem havendo ao nível da equipa. “Houve vários fatores que poderiam explicar as alterações e ficaríamos muito tempo a falar sobre isso, mas enquanto treinador nunca o fiz. Tenho de ser capaz de encontrar soluções na realidade do plantel, para fazer frente às adversidades que vamos tendo nos jogos. Temos muito para trabalhar, muito a acreditar e também muito por conquistar”, finalizou o técnico de 43 anos.