Filipe Cândido: «Neste momento não há adversários fáceis»

Nos últimos três jogos que disputou (dois para o campeonato e um para a taça), o Nacional fez três empates, quebrando uma série negativa de derrotas. O técnico Filipe Cândido mostrou-se otimista para a deslocação domingo ao Seixal, onde os alvinegros vão defrontar um Benfica B também ele desejoso de pontos. "A equipa está motivada. Muito provavelmente deveríamos ter mais pontos. Temos a noção disso, mas por vários motivos, não temos. Não fomos capazes e de ser eficazes, mas estamos na luta dentro dos objetivos que a equipa pretende atingir no final do campeonato. A equipa luta, até já marca golos, o que não vinha a acontecer, sentindo que podemos discutir o jogo com qualquer adversário e vamos fazer isso, amanhã, frente ao Benfica B", começou por referir.Quanto ao momento do adversário, o treinador nacionalista sabe da qualidade benfiquista: "Neste momento não há adversários ideais. É o próximo e temos de nos proteger para a qualidade do Benfica B e olhar com muito cuidado, pois tem qualidade individual e colectiva. Teremos de ser capazes de estar com a energia no máximo e sermos capazes de marcar mais golos que o adversário. O Benfica B tem um treinador muito competente, que tem feito um trabalho incrível e já tinha feito no V. Guimarães, provando agora no Benfica o seu valor. Tem jogadores estrangeiros de muita qualidade e o último resultado conseguido prova a eficácia que têm nas suas ações. Vamos ter de igualar esse nível e lutar muito, saber sofrer e ser capazes de mostrar que também queremos fazer golos".O responsável dos nacionalistas desvaloriza a pressão que existe nesta ponta final da prova, onde é preciso somar pontos para garantir a permanência. "Estamos pressionados desde a primeira jornada, não querendo olhar muito para a classificação. Sabíamos todas as dificuldades que iríamos encontrar, tendo alertando para tal, face a alguma infelicidade que foi acontecendo à equipa e conseguimos ir ajustando, embora por vezes não sendo consistentes nas exibições e em alguns resultados. Vamos tentar agora reverter esses factos nesta ponta final do campeonato, pois precisamos de pontos", disse.Domingo, Witi e Pipe Gómez vão estar ausentes por castigo. Filipe Cândido sabe que pode contar com outros futebolistas. "Todos os jogos temos tido jogadores lesionados ou castigados. Todos são importantes, mas tenho a certeza que quem entrar vai dar uma resposta positiva pela forma como a equipa tem trabalhado diariamente", finalizou o treinador de 43 anos.