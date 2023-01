Filipe Cândido: «O Ac. Viseu até bateu o recorde do Benfica em jogos sem perder»

O Nacional somou duas derrotas nas duas últimas jornadas da Liga Sabseg, quebrando uma série muito positiva de resultados e uma melhoria acentuada nas exibições coletivas. O técnico Filipe Cândido, está consciente que era importante fechar a primeira volta com um resultado positivo, mas pela frente em um conjunto que bateu o recorde do Benfica, estando 19 jornadas sem conhecer o sabor da derrota."Sabemos que é sempre importante vencer e procurar terminar a primeira parte do campeonato da melhor maneira, é com esse intuito que vamos a Viseu, defrontar uma equipa que nos irá causar dificuldades, à imagem do que tem feito nos últimos 19 jogos. Queremos virar bem a primeira volta com um resultado positivo. A equipa fez uma semana de trabalho boa e vamos estar preparados de certeza", começou por afirmar o técnico nacionalista.Depois, analisou as duas derrotas averbadas na competição: "Sabemos que a equipa tem vindo a demonstrar consistência nas exibições e durante um bom período de tempo, os resultados foram acompanhando esse aspecto. Nos últimos dois jogos, os resultados não foram o que pretendíamos. O que aconteceu dentro de campo, quer no jogo em Faro, quer em casa com o Estrela da Amadora, poderia ter um resultado diferente. Em Faro faltou a bola não bater no poste e ir para dentro, com o Estrela já sabíamos que iria ser difícil, mas tivemos oportunidades que não concretizamos".Em relação ao futuro próximo, em Viseu, o treinador de 43 anos, foi claro: "Vamos sempre olhar jogo a jogo, neste vamos defrontar uma equipa que tem 19 jogos sem perder, ultrapassando o feito do Benfica que era 18 jogos, isso diz bem da sua valia. Estamos preparados, estando conscientes das nossas dificuldades e da nossa realidade. Se for assim, estaremos mais próximos de ganhar o jogo". Ainda sobre a formação viseense, o responsável nacionalista sabe que pela frente vai estar "um Académico de Viseu que está bem orientado, bem organizados no processo ofensivo, com ideias muito simples e muito bem utilizadas, sendo difícil de contrariar. No último terço do campo, têm realmente jogadores que fazem a diferença. É uma equipa com uma alma muito grande. Vamos tentar aproveitar alguma debilidade que possam ter e vamos ser competitivos, claro que também vamos precisar de inspiração no último terço do relvado, que é o que faz a diferença nos jogos.Com o mercado ainda aberto, Filipe Cândido, não se alongou muito sobre a matéria. "Continuamos sem reforços, acreditando no grupo que tem vindo a trabalhar com muito afinco. É com estes jogadores e que já provaram ser capazes de fazer boas exibições e conseguir bons resultados", disse. No entanto, admitiu que "tendo em conta as saídas, estamos atrás de um guarda-redes e muito provavelmente de um médio, face à saída do Francisco Ramos, que vinha a fazer bons jogos, talvez por isso, teve a oportunidade de sair. É esse o espírito que quero que a equipa tenha, com um coletivo forte, pois no fim, as individualidades acabam por sobressair. Há jogadores identificados. As negociações, já não dizem respeito ao treinador, pois o resto do processo é com a direção.Mas nem tudo são más notícias. O médio Danilovic, muito influente na equipa da Choupana, deve manter-se no clube. "Sentia que era importante o Danilovic, o Francisco Ramos, pois a equipa estava bem, não podemos esconder isso. Estamos sempre a antecipar possíveis saídas, tendo jogadores identificados, pois o clube trabalha bem nesse sentido. Queremos que o Danilovic continue pois está identificado com as ideias do clube e da equipa, provavelmente, poderá continuar connosco".