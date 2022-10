Filipe Cândido: «O desafio é vencer dois jogos consecutivos»

Nacional sofreu a bom sofrer para afastar a Oliveirense na Taça de Portugal. No dia em que ficou a saber que vai defrontar o Tondela, na próxima eliminatória da prova Rainha portuguesa, curiosamente, o primeiro adversário da temporada 2022/23 na Liga Sabseg e que derrotou os nacionalistas (0-1) na Choupana , Filipe Cândido conta com o apoio dos adeptos alvinegros para levar de vencida o Vilafranquense, amanhã, às 18 horas, no Estádio da Madeira. Quanto à preparação para este embate: "Foi a preparação possível de acordo com a distância de um jogo para o outro, procurando recuperar os jogadores o melhor possível para este jogo com o Vilafranquense. Dentro do que foi possível treinar, preparamos a equipa para vencer o encontro".

O fantasma de não triunfar em casa, foi afastado este domingo. " Ficámos felizes com o que aconteceu frente à Oliveirense. Procurávamos há algum tempo este triunfo em nossa casa e agora o desafio é conseguir vencer dois jogos consecutivos", disse o treinador de 43 anos e que está totalmente recuperado de um problema de saúde que o afastou do banco durante algum tempo.

O facto de os homens de Vila Franca de Xira terem mais tempo de descanso, pois jogaram a eliminatória da Taça de Portugal, dois dias antes dos madeirenses, não preocupa Filipe Cândido: "Não digo que o Vilafranquense está em vantagem por ter disputado jogo para a Taça de Portugal mais cedo. Em certas condições, isso seria uma vantagem, mas acreditamos que nos dias que tivemos, fomos capazes de recuperar a todos os níveis".

Sempre mais perto de vencer com o apoio dos adeptos

Jogar na Choupana e com o apoio dos adeptos nacionalistas, é importante para o líder alvinegro. "Os adeptos são a alma e a vida de um clube. Por isso, são determinantes quando a sua equipa joga. Quando a equipa sente esse apoio, está sempre mais perto de vencer e a equipa fica mais forte e estamos todos unidos e focados, tendo em conta as dificuldades deste campeonato", finalizou.