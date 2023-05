Filipe Cândido: «O grau de dificuldade do jogo é reconhecido por todos»

O Nacional está moralizado face à série de bons resultados que vem somando nos últimos jogos, onde conseguiu três empates e uma vitória, entre taça e campeonato. Filipe Cândido tem a noção que pela frente estará um Farense candidato à subida face ao investimento que fez no começo da temporada. "O grau de dificuldade do jogo é reconhecido por todos, face ao investimento que o Farense fez. Tem cinco vitórias consecutivas e temos a noção do grau de dificuldade que o jogo tem. Queremos ser fiéis ao que temos feito , lutando por pontos, e para tal, temos de fazer um jogo perfeito e lutar para que a sorte nos acompanhe nos momentos importantes da partida. Se conseguirmos fazer isso, podemos estar mais próximos de conquistar pontos", disse o técnico nacionalista.Quanto ao trabalho de preparação para o embate de amanhã, às 11 horas, no Estádio da Madeira: "É mais fácil trabalhar sob vitórias, como é natural, sendo uma máxima antiga. É sempre melhor e vai continuar a ser. Temos noção da responsabilidade que temos até ao final do campeonato, tendo a noção que é preciso muito trabalho, para em alguns momentos também ter alguma sorte nos jogos. A semana correu bem, tendo-nos preocupado com os aspectos em que a equipa tem de melhorar, tendo em conta o último jogo, bem como, em termos estratégicos para o jogo contra o Farense. Foi uma semana semelhante as outras, independentemente, do que acontece no jogo. Estamos é preocupados com o próximo jogo". A organização é fundamental para estar mais perto do triunfo segundo este líder nacionalista. "Nós treinadores e todas as equipas querem sempre vencer, sendo normal esse pensamento. Como treinador temos de ter consciência que quanto mais a equipa estiver organizada, poderemos dar uma resposta melhor", revelou.Carlos Daniel vai cumprir um jogo de castigo pois atingiu o 5º cartão amarelo. O responsável do Nacional foi direto: "No jogo passado não jogou o Pipe Gómez e o Witi por cartões amarelos. Agora, falta o Carlos Daniel. Para mim enquanto treinador não há titulares e os jogadores sabem isso. Há uns que têm tido mais minutos pelo trabalho que estão a fazer, mas tenho a certeza que entrar vai dar o máximo e dar uma resposta positiva. É a vida de uma equipa de futebol. Amanhã, a equipa vai querer dar uma resposta à altura do jogo".Importante será o apoio dos adeptos nacionalistas. "Ao longo dos jogos fomos sentido a presença dos nossos adeptos. Sabemos que todos juntos seremos sempre mais fortes. Quanto mais adeptos estiverem, melhor, pois iremos sentir a força do próprio clube", finalizou Filipe Cândido.