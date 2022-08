Filipe Cândido: «O Leixões apenas sofreu um golo e de penálti»

O Nacional não tem jogado mal, mas peca no capítulo da finalização. Tal facto, levou a que os alvinegros apenas somem um triunfo e tenham averbado duas derrotas. Filipe Cândido acredita que a sua equipa “está a fazer muitas coisas bem feitas, está a faltar fazer golos, mas penso que isso irá acontecer pela forma como os meus jogadores têm treinado sempre”. Quanto ao embate com o Leixões: “Vai ser um jogo difícil, como serão todos, mas fundamentalmente porque esta é uma equipa que nos três jogos que realizou, apenas sofreu um golo e de grande penalidade. É uma equipa aguerrida, vale pelo seu todo. Pelo que vimos no Estádio do Mar, tem sido um Leixões com uma alma muito grande. Estamos à espera de um jogo com um grau de dificuldade elevada”.

Questionado se o preocupa a atual classificação da sua equipa, o treinador de 42 anos, foi claro na sua forma de estar perante o dia a dia competitivo. “Não olho para a tabela classificativa, procuro focar-me sempre no jogo a jogo. Fica uma pequena frustração quando olhamos e sabemos que poderíamos ter mais pontos, por isso, não olho. Temos de nos manter focados e se calhar, um dia mais tarde, poderá acontecer o contrário, em alguns jogos sentirmos que poderíamos ter perdido e acabamos por vencer. É tentar dar consistência às ideias da equipa, estando focados naquilo que controlamos, o treino e o jogo, avaliando o que fizemos bem e o que fizemos menos bem. Falta muito campeonato, queremos andar nos lugares de cima, mas agora só estamos focados no jogo com o Leixões”, frisou.







«Pipe Gómez está focado e entendeu o pretendemos dele»





Com o mercado ainda aberto, os nacionalistas podem ou não, vir a ganhar mais algum jogador, como também poderá haver alguma saída. O técnico dos madeirenses desvaloriza o fecho da época de transferências: “Até dia 1 poderão haver entradas e saídas, é normal haver perguntas sobre isso, mas apenas estou focado nos jogadores que temos”, declarou.







Em relação ao último reforço conseguido pelo seu clube, Filipe Cândido mostrou confiante na sua ajuda ao coletivo madeirense. “O Pipe Gómez fez apenas três treinos. Chegou com muita vontade de ajudar e participar no trabalho. Vamos ver se teremos ou não possibilidade de o utilizar, mas contamos com ele para ajudar durante a época. Está com o foco certo, pois conversámos com ele antes de vir para a Madeira e entendeu os valores que esta equipa vai procurar em cada momento do jogo. Esperamos que seja mais um a ajudar”, finalizou.