Filipe Cândido quer manter onda de vitórias: «A equipa está num bom momento de forma»

O Nacional recebe amanhã o Benfica B, querendo contrariar a história recente, depois de na temporada passada os alvinegros terem perdido os dois jogos frente aos encarnados. O técnico Filipe Cândido está confiante, mas não quer olhar para épocas anteriores."Por norma não olho ao passado, seja de outras épocas, ou à nossa prestação já este ano. Sabemos que, pela qualidade que o adversário tem demonstrado esta temporada, vai ser um jogo duro de certeza absoluta. Olhando para a qualidade desta equipa, basta dizer que a equipa B venceu o Moreirense e que a equipa principal do Benfica perdeu, o que mostra bem as dificuldades que vamos encontrar. E depois ainda temos a quantidade de jogadores que a equipa B benfiquista tem formado e que até já vai alimentando a Seleção Nacional, como por exemplo o António Silva. Isso deixa-nos em alerta, mas também motivados", disse o treinador alvinegro no lançamento da partida de amanhã, agendada para as 19 horas, no Estádio da Madeira, na Choupana.O triunfo recente conseguido frente ao FC Porto B não quer dizer nada para o treinador nacionalista: "Já vencemos o FC Porto B há algum tempo e não podemos olhar para o passado, para não adormecermos. Se as coisas não correrem bem, dizem que estamos em crise. Temos de estar preparados para dar uma boa resposta às dificuldades do jogo."Quanto à sua equipa, "está num bom momento de forma, mesmo não tendo competição". "Foram assimilando as ideias que queremos implementar. A resposta no jogo com o Sp. Covilhã foi positiva, apesar da paragem que tivemos. Espero que seja igual agora, pois pudemos treinar e cimentar algumas ideias. Esperamos ser mais fortes que o Benfica B durante os 90 minutos".Questionado se a equipa já está à sua imagem, o técnico de 43 anos foi claro: "É uma equipa à imagem do Nacional, onde o Filipe Cândido é uma peça da máquina que o clube é. Queremos ser sempre mais fortes do que os adversários no jogo seguinte, sendo competitivos, e disputar os lances como se fosse o último, pois assim estaremos mais perto de vencer, que é o grande objetivo".