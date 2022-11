Filipe Cândido quer primeira vitória caseira frente ao FC Porto B

Sem tempo para descansar. Menos de 24 horas depois de afastar o Tondela na Taça de Portugal, o Nacional já prepara a receção ao FC Porto B, amanhã, às 18 horas, no Estádio da Madeira, na Choupana. Na segunda Liga, os alvinegros ainda não venceram em casa e estão com uma série de quatro empates consecutivos na prova. Os dois triunfos conseguidos nas eliminatórias da taça e a passagem aos oitavos-de-final, consolidam a melhoria exibicional, a que só falta, um triunfo caseiro no campeonato.

Filipe Cândido, sabe que os jovens dragões não serão pera doce, até porque, ocupam o quarto lugar da tabela classificativa com 19 pontos. "As equipas B por norma, trazem um processo consolidado de muitos anos, pois muitos são oriundos dos escalões de formação. São sempre equipas com níveis de organização muito altos, com jogadores que tecnicamente ao nível da intensidade de jogo, são jogadores com bastante qualidade. Por isso, são sempre equipas que apresentam qualidade de jogo. Por vezes, a idade dos jogadores, faz com que por vezes exista esse sentido de alguma inconstância. Neste caso, quer o FC Porto, quer o Benfica, este ano tem provado o contrário, pois o Porto é uma equipa mais madura, porque assentam muitos jogadores que já estavam na época passada, com muitos jogos feitos nesta Liga e os resultados dizem que são um conjunto muito constante", começou por afirmar o técnico nacionalista de 43 anos. Questionado se face ao poderio portista, um empate já seria um bom resultado, o treinador foi claro: "Um ponto para nós, antes de um jogo em nossa casa, nunca é bom resultado, pois procuramos sempre os três pontos. Sabemos que vamos defrontar uma equipa difícil, que esteve seis jogos sem sofrer golos, tendo perdido agora no Moreirense, onde é sempre difícil jogar. Estamos alertados para as dificuldades do jogo e esperamos estar à altura para poder vencer".

Esta semana foi também diferente ao nível da preparação da equipa alvinegra. "Procurámos antecipar aquilo que está a acontecer esta semana. Na semana passada, com menos jogos, tivemos um foco nos comportamentos tácticos que queríamos ter em campo, e agora, incidimos mais na parte da recuperação do desgaste dos jogos. Espero que amanhã a equipa esteja concentrada, focada e com disponibilidade competitiva, pois assim estaremos mais perto de vencer".

Uma experiência desafiante

Os campeonatos vão parar, sendo uma paragem forçada face à disputa do Mundial no Catar. Filipe Cândido admite que será um desafio para todos os jogadores e treinadores esta interrupção de novembro até dezembro. "Vai ser uma experiência para todos, pois tanto tempo de interregno a meio de um campeonato, não acontecia. Temos de ser criativos durante esse tempo, procurando consolidar processos, dotar a equipa de mais ideias. Temos alguns jogos pelo meio da Taça da Liga, que servirão para perceber como as coisas estão a ser consolidadas. É também uma competição onde queremos ser fortes. Esta semana é diferente do habitual, pois em seis dias vamos disputar três jogos. É um grande desafio para nós treinadores e também para os jogadores nesse sentido da carga de jogos", disse o líder nacionalista, deixando depois um recado em jeito de brincadeira: "Talvez dê para perceber se nós treinadores estamos preparados para disputar o Brasileirão, pois lá jogam quase de dois em dois dias...Talvez os jogadores também se sintam desafiados para ver se podem jogar em campeonatos com outras exigências e em equipas que disputam várias provas ao longo da época. Foi uma semana atípica, vamos ver que resposta os jogadores dão. Com os jogos da Taça da Liga que teremos de disputar, não vamos ter uma paragem tão grande".

Rafael Vieira ausente por castigo

Para a receção ao FC Porto, o técnico do Nacional não vai poder contar com o defesa central Rafael Vieira, pois este irá cumprir um jogo de castigo, face ao quinto cartão amarelo visto na partida com o Feirense. Para além deste, são baixas por lesão, Jota e Daniel Guimarães. Filipe Cândido terá forçosamente de alterar o onze que bateu o Tondela, não podendo assim cumprir o lema de que em equipa que ganha não se mexe.