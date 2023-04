Filipe Cândido: «Queremos muito que o jogo seguinte seja o mais depressa possível»

O Nacional foi goleado no Estádio da Madeira pelo Sp. Braga, estando praticamente afastado da final da Taça de Portugal. As atenções dos madeirenses, estão centradas nos jogos da Liga SABSEG, onde o Penafiel é o próximo opositor."Sabíamos que o jogo com o Braga era difícil, mas tínhamos a intenção de manter viva a esperança para nos qualificarmos para a final. No entanto, temos consciência que ficou praticamente impossível reverter o que aconteceu em termos de resultado. Mas esta derrota não nos vai afetar em nada, porque nós, desde o primeiro dia, sabemos que o importante é olhar em frente e que estamos numa luta muito difícil e que vai exigir o máximo de nós. Queremos muito que o jogo seguinte seja o mais depressa possível e vamos querer vencer", afirmou o técnico Filipe Cândido.Quando confrontado se os cinco golos sofridos poderão afetar o estado de espírito da equipa, o treinador dos alvinegros foi claro: "Estamos a alguns jogos sem marcar, é uma preocupação, como o facto de termos sofrido alguns golos, é outra preocupação. Estamos a trabalhar para inverter estas tendências. Há momentos da época onde tudo acontece. As pessoas só olham para o resultado, não vendo todas as incidências, nem valorizam com quem estamos a jogar. Nós temos de ter tudo isso presente, tendo consciência do que somos capazes de fazer, procurando reverter esta fase já no próximo jogo. Esse é o espírito que a equipa tem de ter. Temos de ser conscientes defensivamente para que os resultados melhorem".Estando envolvidos na luta pela manutenção, os nacionalistas que treinaram esta manhã na Choupana e viajam amanhã para o Porto, onde farão o derradeiro treino, sabem que a tarefa não será fácil. "Não há adversários ideais e o Penafiel é o próximo. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, pois desde que entrou um novo treinador e outras ideias, conseguindo reforços com uma valia acima da média para a própria divisão. Vamos à procura de pontos e se possível vencer", disse o responsável dos alvinegros, que desvalorizou um possível cansaço físico face às meias-finais da Taça de Portugal: "Estamos preocupados com a recuperação dos índices físicos, mas tenho a certeza que a equipa se vai apresentar bem".