Filipe Cândido responde aos críticos: «Gostava de jogar contra o vento e de ganhar sempre 15-0»

O momento do Nacional não é fácil em termos de classificação (15.º), estando nesta altura na luta pela permanência na 2.ª Liga. A B SAD é o próximo adversário, fora de portas. O técnico Filipe Cândido surgiu na sala de imprensa esta manhã e deu voz à sua amargura, face a algumas críticas que vão surgindo sempre que a equipa joga em casa perante os seus adeptos, relembrando o que aconteceu na derrota sofrida frente ao Leixões.O líder dos alvinegros acredita que, "contra tudo e contra todos", a sua equipa irá alcançar a meta traçada no começo da temporada: a permanência na 'segundona'. "Foi uma semana que decorreu bem, conscientes de que o Nacional está numa posição que não queremos, mas tenho a certeza absoluta que no fim vamos atingir o objetivo a que nos propusemos inicialmente, que é a manutenção. Temos essa convicção no que vamos fazendo no dia a dia, mas sempre a pensar que no final vamos conseguir aquilo que delineámos no começo da temporada", começou por afirmar.Depois, o técnico de 43 anos apontou baterias a todos aqueles que o criticam, relembrando alguns factos. "Nunca me queixo de nada, não tenho essa forma de estar na vida, sou de contrariar tudo aquilo que são tendências através do trabalho. É quase como o lema do clube, não há gente como a gente, mas também quem não se sente, não é filho de boa gente! Para aqueles que andam mais distraídos ou para outros mal-intencionados, temos que perspetivar o que aí vem, olhando para o que foi feito. Disse isto hoje aos jogadores. Temos uma sequência em que vencemos o Casa Pia, o Torreense, empatámos em Mafra e tivemos um resultado que não foi o que nós queríamos. Mas recordo que, para os que andam mais distraídos, ou eventualmente, mal-intencionados, que esta equipa nos últimos 20 jogos tem 9 vitórias, seis empates e cinco derrotas, é verdade! Gostava mesmo muito, porque lutamos muito, de em 20 jogos vencer 20 vezes. Era o que mais queríamos… Mas lembro-me que vencemos o Portimonense, equipa da primeira Liga, o FC Porto B, que na altura estava na sexta posição e vencemos por 4-0, que o Benfica B era o quarto classificado e nós vencemos por 2-0. Mais recentemente derrotámos o Torreense, por 3-1, uma equipa que nos últimos 12 jogos só perdeu aqui na Madeira. O Casa Pia era o quinto classificado na Liga Bwin e nós fomos capazes de chegar a Lisboa e vencer, estando classificados para as meias-finais da Taça de Portugal, mas, se não estou em erro, sendo uma equipa que milita na segunda Liga. Enfim, tivemos alguns empates, é verdade, as derrotas sofridas foram pela margem mínima, exceto em Barcelos (2-0), frente ao Gil Vicente na Taça da Liga. A verdade é que perdemos aqui com o Estrela da Amadora, que vem vencendo quase todos os adversários. Gosto de olhar para a frente, mas por vezes, quando há malta que está distraída, tenho de olhar um bocadinho para trás… Quem não se sente não é filho de boa gente!", disse com alguma emoção.Depois, lembrou o último desaire caseiro, frente aos leixonenses: "No jogo com Leixões não conseguimos alcançar o resultado que queríamos, mas fomos a equipa, das 36 profissionais em Portugal, que mais rematou: fizemos 26 remates à baliza, 12 cantos, tivemos caudal ofensivo, a equipa jogou, fez tudo para vencer a partida, mas teve a infelicidade de não o conseguir. Nos últimos três jogos o Nacional fez 11 golos, neste último só conseguimos fazer um! É verdade! Mas a equipa rematou, lutou! E já agora, este é um plantel curto, eventualmente as pessoas não sabem ou não querem saber, mas eu tenho de lembrar isso. É verdade, nós acreditamos nestes jogadores, mas já ninguém fala ou já ninguém se lembra que perdemos um capitão de equipa como é o Daniel Guimarães. Não queríamos perdê-lo, pois era um elemento muito experiente, que iria ajudar fora e dentro do campo. Queria mandar-lhe um grande abraço e que tudo esteja a correr bem. É uma pessoa muito querida no grupo, mas infelizmente, perdêmo-lo. Por meio ainda perdemos mais três ou quatro jogadores, um deles era o Francisco Ramos, é uma realidade, pois era alguém que estava a ter protagonismo na equipa, com uma grande importância nas dinâmicas do grupo. Foi para a primeira Liga da Polónia e espero que seja muito feliz, pois esse também é o trabalho dos treinadores, potenciar os jogadores que têm".O treinador alvinegro prosseguiu na sua resposta a alguns críticos: "Estamos numa Liga dificílima! Gostava de jogar contra o vento! Gostava de ganhar sempre 15-0. Mas os adversários também jogam, têm bons jogadores. Pelo meio ainda tivemos de encarar a lesão do Danilovic, do Marakis, jogadores experientes, com qualidade e tivemos que jogar uma série de partidas dificílimas, sem uma série de jogadores que eram considerados importantes. Temos que assumir este facto. Até o Jota vinha de uma intervenção cirúrgica e está ainda no momento de readaptação. Temos um plantel de apostas, face ao que tivemos de construir, com jogadores que não estão habituados à realidade competitiva da 2.ª Liga. Sabíamos desse risco. Agora, até se fala de um Clayton, de um Gustavo, de um Pipe, de um Esteves, de um Carlos Daniel, mas vieram de um patamar inferior e se calhar não eram conhecidos. Temos outros jogadores, que tinham menos oportunidades como o Witi, como o Macedo e outros, que se calhar no próximo ano, estarão num patamar superior. Estão aqui algumas coisas que sentia que era necessário transmitir e que fui transmitindo aos jogadores, para que entendam que o treinador quer valorizar os jogadores. Estou convicto que vamos atingir o nosso objetivo".Filipe Cândido garante que o momento não o assusta. "Mas entusiasma-me. Disse aos jogadores, que temos de estar focados. Acredito, os jogadores acreditam, temos um foco muito grande no que vai ser o jogo de amanhã, lutando, lutando, a jogar muito e a jogar bem, o melhor possível, para vencer um adversário que também tem as suas valias".O próximo opositor, a B SAD, está na luta direta pela permanência. O líder dos alvinegros mostra-se consciente do valor dos 'azuis' e deixa o alerta: "Olham para esta equipa com menor atenção, mas se calhar as pessoas não sabem que têm o quinto melhor ataque deste campeonato. Tem jogadores de qualidade, que jogam um futebol ofensivo e tentam vencer. Está num momento na tabela classificativa muito parecido com o nosso, mas jogam bom futebol, ofensivo, com jogadores de qualidade. Mudou recentemente de treinador, venceu fora o Porto B e empatou em casa com o Penafiel. Vai ser um jogo extremamente difícil e queremos muito vencer esta partida, estando conscientes do valor do adversário e do que temos de fazer para conseguir trazer os três pontos".A equipa nacionalista treinou esta manhã, na Choupana, no complexo desportivo do Nacional, com Danilovic a ser a única baixa no plantel, estando ainda a recuperar de uma lesão. Os madeirenses seguem viagem esta tarde para Lisboa, para defrontar amanhã, às 14 horas, a B SAD, em embate da 22.ª jornada da Liga Sabseg.