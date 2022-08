Filipe Cândido: «Senti os jogadores a quererem dar uma resposta positiva»

O Nacional quer emendar a falsa partida que teve na Liga Sabseg, sendo surpreendido em casa pelo Tondela. Agora, frente a um Torreense que também perdeu na jornada inaugural, Filipe Cândido acredita que a sua equipa vai dar uma boa resposta já no sábado, em Mafra, campo utilizado pelos homens de Torres Vedras."Foi uma semana normal, mas senti os jogadores a quererem dar uma resposta positiva, tendo em conta o resultado do jogo. Foi bom sentir, pois significa que de certeza vamos querer responder bem à derrota sofrida. Por isso, estou otimista para o jogo que aí vem", começou por afirmar o técnico.Quanto ao valor do adversário, que também saiu derrotado em Faro, frente ao candidato Farense, o líder dos alvinegros, foi claro: "O Torreense manteve parte da equipa que tinha na Liga 3, uma boa base. Estamos à espera de um adversário que fez frente a um dos candidatos à subida de divisão, o que diz bem do valor da própria equipa. Têm alguns jogadores experientes, vão procurar reduzir os nossos espaços e explorar a velocidade do Mateus e do Sambú. Sabemos o que temos de fazer para nos proteger deste opositor, mas temos de estar muito preocupados connosco, com o que vamos controlando e melhorar com algumas nuances".E o treinador nacionalista prometeu: "Vamos entregar-nos de corpo e alma, discutindo cada lance como se fosse o último, esta vai ser a matriz do Nacional. Espero que a minha equipa continue a crescer e prolongue os bons momentos que teve, agora, que se prolonguem ao longo do tempo de jogo".Em relação ao facto de a partida ser disputada em Mafra, Filipe Cândido desvaloriza: "O jogo nunca será fácil tendo em conta a valia do adversário. Não acho que o campo tenha qualquer influência. Não podemos dizer que teremos vantagem nesse sentido, pois seria estarmo-nos a enganar a nós próprios".Continuando a aguardar pela chegada de alguns jogadores para a frente do ataque, o técnico revelou que "o tempo acaba por ajudar no sentido do entrosamento de quem chegou, mas alguns ainda precisam de mais algum tempo de adaptação e para assimilar as ideias que queremos para a equipa". "Tenho a certeza que vamos crescer e todos estarão mais integrados e melhores desempenhos", finalizou.