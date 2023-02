Filipe Cândido: «Só um Nacional muito organizado poderá vencer o Leixões»

O Nacional esteve a vencer por 3-1, em Mafra, mas acabou por não segurar a vitória, cedendo um empate. O técnico Filipe Cândido, já esqueceu esse jogo e motivou os seus pupilos para um Leixões que considera ser um opositor muito competitivo."Queremos vencer amanhã, mas teremos de ser uma equipa muito forte, pois o Leixões é um conjunto muito forte, que esteve recentemente 15 jogos sem conhecer o sabor da derrota. Uma formação experiente e bem organizada e só um Nacional no seu máximo, poderá, eventualmente, vencer este adversário", começou por afirmar o técnico alvinegro. Depois, apelou uma vez mais à união no clube: "Temos de ser optimistas mas a desconfiar da valia do adversário, pois cada jogo tem a sua história. Esperemos que esta seja a nosso favor tudo vamos fazer, coletivamente, todos unidos, estrutura, equipa técnica, jogadores e adeptos, temos de estar unidos, mesmo nos momentos mais difíceis. O grupo tem dado boas respostas nos momentos certos".Sobre os "bebés" nortenhos, o líder nacionalista foi claro na abordagem ao encontro: "O Leixões joga bem, joga limpo, com uma ideia de jogo bem claro e bem definida, tenho a certeza que vai ser um bom jogo, muito competitivo, que ganhe a melhor equipa e que sejamos nós".O jogo frente ao Benfica B na Choupana, foi a partida com mais tempo útil de jogo. Filipe Cândido mostra-se feliz face às ideias que defende. "Para mim tenho uma máxima, que é, não ser treinador a qualquer custo, tentando crescer com o meu trabalho. Umas vezes com mais sucesso que outras vezes, mas faz parte do nosso trajecto. Gosto de valorizar os jogadores e os jogos, de forma a podermos estar mais perto de vencer. Temos números positivos pela forma como jogamos. Na minha cabeça não cabe o anti-jogo. Tento incutir isso ao grupo, que é possível vencer de forma limpa. Espero que amanhã, isso nos sorria, com o alcançar da vitória", finalizou o treinador de 43 anos.