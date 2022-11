Filipe Cândido: «Somos uma equipa em crescimento e vamos melhorar muito daqui para a frente»

Apesar de o Nacional ter saído derrotado (2-0) do embate frente ao Gil Vicente, a contar para a 2ª jornada do grupo E da Allianz Cup, o treinador Filipe Cândido mostrou-se agradado com a exibição dos seus jogadores."Disse ao intervalo aos jogadores que fomos atraiçoados por dois momentos de bola parada em que não estivemos tão concentrados como de costume. Mesmo assim, tivemos uma entrada positiva, podíamos até ter feito o golo antes do adversário, que, sem ter feito muito por isso, chegou à vantagem de dois golos. Tirando isso, que logicamente é algo importante, destaco a exibição dos nossos jogadores. A 1ª parte foi equilibrada, ainda que tenhamos tido algumas ocasiões. A chuva abundante não ajudou, mas conseguimos ajustar-nos e, na 2ª parte, tivemos mais chances, pese embora o Gil também tenha tido. Foi pena não termos reduzido para entrarmos no jogo e, analisando friamente, esse eventual golo pode fazer a diferença nas contas finais", começou por dizer.O timoneiro dos insulares realçou ainda a forma como a sua equipa se está a bater contra equipas de escalão superior nesta Allianz Cup: "Tendo em conta o vínhamos fazendo, não tinha dúvidas que iríamos discutir o jogo. Conseguimos ter bola e criar ocasiões, somos uma equipa em crescimento e vamos melhorar muito daqui para a frente".