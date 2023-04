Filipe Cândido taxativo quando questionado se tem o lugar em risco: «O Nacional vai ganhar amanhã»

Na reta final da Liga Sabseg, o Nacional tem amanhã a "primeira final", recebendo um Feirense que já não perde há cinco jornadas, tendo somado quatro vitórias e um empate. O técnico Filipe Cândido acredita que a sua equipa vai vencer e que o seu lugar não está em perigo. E quanto às criticas de um vice-presidente nacionalista sobre o momento da equipa e à sua liderança, o treinador foi claro: "Não é nenhum assunto, pelo menos para mim. Não quero comentar os comentários de outras pessoas".Apesar dos últimos resultados negativos, o líder dos alvinegros, não coloca o seu lugar em causa. "Lugar em risco se perder? Não, o Nacional vai ganhar amanhã", referiu, reforçando: "Se hipoteticamente isso não acontecer? O Nacional vai ganhar amanhã, o quer que lhe diga. Pode continuar a insistir…"O líder do plantel nacionalista revelou que os seus pupilos estão conscientes de que o momento atual não é fácil: "O balneário está consciente da realidade atual. A verdade é que os resultados não tem sido o que pretendemos. Temos consciência das dificuldades que vamos encontrar amanhã frente ao Feirense, mas estamos com muita vontade de fazer as coisas acontecerem em sentido inverso no que diz respeito aos últimos resultados. Queremos ser fortes, sendo uma equipa que nos momentos certos se torne mais eficaz do que tem sido, para que, de alguma forma no fim do jogo, sejamos mais fortes que um adversário difícil que virá à Choupana amanhã".Depois, em relação à realidade dos números conseguidos nas últimas partidas, onde a equipa somou cinco derrotas com 17 golos sofridos e nenhum marcado: "O jogo de futebol e os resultados vão espelhando o que vai acontecendo no campo, mas também é normal questionar quando os números são um pouco ao contrário. Ninguém me perguntou nada, quando a equipa em três jogos por exemplo, tinha 11 golos feitos e três sofridos. Nós acreditamos no que estamos a fazer e sempre acreditámos. Não muda nada. Vamos continuar convictos, consistentes, no que diz respeito ao trabalho desenvolvido e acreditar que vamos ser capazes de vencer já amanhã. Este tem sido sempre o espírito que temos tido desde o primeiro dia. Já passámos dificuldades em outras alturas e conseguimos todos juntos, ultrapassá-las. A equipa está consciente da atual realidade e as pessoas não pensem que estão mais tristes ou desiludidas, do que nós estamos. Sabemos que teremos de ser nós próprios a dar a volta à situação. Esperamos que essa vitória aconteça já amanhã".O Feirense visita amanhã a Choupana, estando num bom momento de forma, pois nas últimas cinco jornadas, somou quatro vitórias e um empate frente ao líder da 2.ª Liga. Filipe Cândido sabe que a sua equipa não terá tarefa fácil. "Esperamos uma equipa que tem tido um trajeto recente muito bom e por isso disparou até na tabela classificativa. Esperamos estar à altura de forma a contrariar o que é a força do Feirense, que nos últimos cinco jogos só sofreu um golo e tem quatro vitórias e um empate no campo do Moreirense, o que já diz bem da qualidade que vamos enfrentar. Nós também teremos que estar muito fortes e vamos estar de certeza absoluta", disse o treinado nacionalista. E quanto ao que tem faltado ao seu Nacional: "Nos últimos jogos, é conseguir concretizar as ocasiões que tem e não permitir que os adversários as tenham, pois tem tido alguma eficácia. No último jogo não estivemos tão bem em termos exibicionais. Temos insistido nos momentos de organização defensiva para contrariar os números dos últimos jogos e trabalhando com balizas em todos os exercícios, para procurar a mesma eficácia ofensiva que tem de acontecer no jogo".Para além do Feirense, nas próximas rondas, o Nacional visita o FC Porto B e Benfica B, para depois nas três derradeiras jornadas medir forças com três equipas que lutam pela subida de divisão: Farense (casa), Estrela da Amadora (fora) e Ac. Viseu (casa). "É o calendário que temos, mas o nosso foco está sempre no jogo seguinte, pois nunca nos preocupamos com o que vem mais à frente. Amanhã, vamos ter que estar no máximo, com toda a energia", afirmou o técnico de 43 anos.A derradeira palavra da conferência de imprensa foi para os adeptos nacionalistas. "Temos consciência que não estamos a deixar os adeptos satisfeitos, mas nós também não estamos, porque o que mais queremos é vencer. Tem razão em estarem tristes nestes últimos jogos. Está a ser um ano com algumas dificuldades, mas todos juntos vamos dar a volta ao que está a acontecer e no fim atingir os objetivos que queremos. Será sempre com o apoio de todos e esperamos tê-los a apoiar a equipa, fundamentalmente, nos piores momentos, pois sei que isso não é fácil. Contamos com o seu apoio e vamos estar mais fortes de certeza absoluta", apelou Filipe Cândido.