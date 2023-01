Filipe Cândido: «Temos de estar no nosso máximo para poder vencer»

Esta temporada, o Nacional foi surpreendido na Choupana, logo na primeira jornada, pelo Tondela, mas vingou esse desaire, ao conseguir um triunfo para a Taça de Portugal, afastando os tondelenses. Agora, fora de portas, o técnico Filipe Cândido quer desempatar os embates, conseguindo vencer fora de portas."Vamos defrontar uma equipa com a qual já jogámos duas vezes. Este adversário apresenta alguns números que revelam a sua qualidade, pois a par do Moreirense, é a equipa que menos golos sofreu e ainda só sofreu duas derrotas na Liga Sabseg. Na Taça de Portugal perderam connosco, mas foi difícil vencê-los. Sabemos que temos dar o nosso máximo para poder vencer, perante um adversário que apresentam um onze, constituído por jogadores que disputaram a principal Liga na época passada, o que diz bem da sua qualidade", disse o líder nacionalista no lançamento da partida. "Mesmo assim, o mais importante somos nós e o que somos capazes de fazer", vincou ainda.O treinador alvinegro, considerou importante "ter uma semana limpa de trabalho", pois dessa forma permite, "incidir os treinos sobre o que foi feito no último jogo, visando a melhoria de algumas questões em que estivemos menos bem", embora reiterou que "no último jogo, o Nacional criou muito jogo ofensivo, com qualidade, mas faltou uma melhor finalização".O grupo da Choupana está no 15º lugar da classificação, totalizando 17 pontos, estando perto dos lugares que dão lugar à despromoção. Filipe Cândido foi claro na abordagem ao tema: "Estamos conscientes da posição que ocupamos, sem esse facto ser inibidor ou nos criar ansiedade. Não estamos felizes com o lugar onde estamos, nem com os pontos que temos. Vamos fazer de tudo para vencer este jogo fora de casa. Trazer um ponto também já pode ser positivo", frisou.O Nacional viaja este sábado de manhã para o Porto e fará o último apronto já na cidade invicta. Marakis e José Gomes, poderão ainda não ser convocados, face a lesões, numa lista que não será divulgada. Mas Filipe Cândido garantiu na conferência de imprensa do lançamento da partida, que o reforço de inverno, Rúben Ramos, médio de 23 anos, oriundo do Moreirense por empréstimo, "vai ser convocado". "Quanto ao jogar ou não de início, isso, depois, logo vão ver no dia do jogo", atirou Cândido.