Filipe Cândido: «Tenho a certeza absoluta que vamos estar preparados para o jogo com o Mafra»

Já diz o ditado: do passado não reza a história. E o técnico do Nacional, Filipe Cândido, já esqueceu o excelente triunfo conseguido na Taça de Portugal, onde eliminou o Casa Pia, tendo agora a sua atenção centrada na visita ao Mafra que mudou recentemente de treinador, para um "velho conhecido", Rui Borges, que orientou os nacionalistas na época transacta. E quando questionado que equipa iria ser o seu Nacional, em Mafra, foi direto: "Vamos ter o Nacional de sempre. Uma equipa que vai querer discutir o jogo, como sempre o tem feito, sendo muito competitivo e querendo vencer. Tenho dito que o que está para trás, está para trás. Ficámos muito felizes, mas temos de estar conscientes da nossa principal luta, que é obter pontos e subir na tabela classificativa, pois não nos podemos esquecer que estamos num lugar que não queremos estar. Vamos ter de ser uma competitiva".Quanto à fadiga, pois os nacionalistas jogaram na passada quinta-feira, a Taça de Portugal, fora de portas, " isso não vai estar presente, nem sou um treinador de me agarrar a qualquer tipo de questão desse tipo, pois temos de ser capazes, mesmo tendo pouco tempo de recuperação para a equipa, queremos jogar desta forma, pois é sinal que estamos vivos, o clube tem visibilidade e é também sinal que estamos a conseguir visibilidade e com boas exibições. Desde o primeiro dia tenho dito que o Nacional pode vencer qualquer equipa, mas também temos de ter a noção que podemos não vencer alguns jogos. Tenho a certeza absoluta que vamos estar preparados para este jogo".Os mafrense trocaram de técnico nos últimos dias, sendo Rui Borges o eleito. Este novo líder do conjunto de Mafra, já liderou os alvinegros na época passada. Questionado se tal facto poderia ser uma vantagem para o conjunto adversário, Filipe Cândido desvalorizou a situação: "Nunca tenho a certeza que trocar de treinador é uma vantagem ou desvantagem. Tenho a certeza que treinar bem, conseguir recuperar bem a nossa equipa e estar maioritariamente estando preocupados com aquilo que somos capazes de fazer, tenho a certeza que estaremos mais perto de atingir os nossos objetivos."Em relação ao embate desta segunda-feira, o líder do onze da Choupana espera dar continuidade aos bons resultados. "Tendo conhecimento mais profundo da equipa adversário, pois em todos os jogos vimos as características de cada equipa opositora, tentando procurar explorar os seus pontos mais frágeis para conseguirmos vencer. Nesse sentido, conhecemos bem as individualidades que o Mafra tem, conhecendo também a ideia que o treinador tem e apresentado ao longo dos tempos, por isso, temos de estar preparados para mais este desafio, para qualquer tipo de sistema e dinâmica que os adversários adotem. Se qualquer coisa surpreendente acontecer, temos de estar preparados para mudar. Temos consciência das dificuldades que vamos encontrar, mas também temos consciência do que podemos fazer. Vamos tentar dar continuidade aos bons resultados, naturalmente, assente em uma boa exibição", finalizou.