Filipe Cândido: «Tenho a certeza que os jogadores tudo farão para ganhar»

O Nacional vai fazer a sua estreia na Liga Sabseg, amanhã, às 14 horas, frente ao Tondela, uma das equipas que foi despromovida na temporada passada. Após o derradeiro treino da semana, Filipe Cândido, mostrou-se satisfeito com o trabalho dos seus pupilos."Tenho sentido a equipa bem em todos os dias, estando a preparar-se o melhor possível. Hoje, foi um dia normal, no que diz respeito à preparação de um jogo. O grupo está o mais preparado possível, conscientes das dificuldades do jogo, face à valia do adversário. Queremos discutir cada jogo para o vencer, os jogadores estão preparados para isso e tenho a certeza que tudo farão para ganhar", começou por afirmar.Quanto aos tondelenses, que são candidatos ao regresso à Liga Bwin, o técnico nacionalista foi claro na sua avaliação: "Tondela é uma equipa com a vantagem de já ter feito um jogo oficial, pois descarrega a ansiedade. Manteve a base toda do ano passado, embora perdendo dois ou três jogadores, que vinham jogando, mas tem jogadores de primeira Liga. Já na época passada era uma equipa que jogava bem e esperamos um adversário forte, que tem jogadores com nível. Estamos preparados para essas dificuldades e esperamos que seja um bom jogo e que no fim sejamos nós os vencedores".Os alvinegros contrataram 10 jogadores e o treinador pode utilizar estes reforços se assim entender, pois ao nível das inscrições, tudo está resolvido. "É bom contar com os reforços, sem dúvida. Fomos recebendo alguns jogadores ao longo do tempo, sentimos que isso é um aliado ao crescimento da equipa, não tenho dúvidas face ao momento atual. Os treinadores ficam felizes com a chegada de jogadores que podem acrescentar coisas à equipa", disse o técnico de 42 anos. E prosseguiu sem abrir o jogo quanto ao onze: "Nós temos alguns jogadores que ficaram outros que chegaram e amanhã vão ver qual será o meu primeiro onze, mas podem ter a certeza que uns irão começar e outros irão entrar para ajudar. Será sempre este o espírito, para podermos atingir os objetivos. Quem não entrar, sabe que no próximo poderá jogar e terá de estar sempre com a mesma atitude e com o mesmo compromisso para com os objetivos da equipa".A Madeira vive um fim-de-semana de Rali Vinho da Madeira. São muitos os madeirenses apaixonados por esta modalidade e que estão espalhados ao longo das estradas. Esse facto e a hora da partida, poderá retirar público ao Estádio da Madeira. "Será sempre um handicap ter menos adeptos, pois os adeptos são quem nos alimenta e vamos procurar jogar sempre uma energia positiva para eles, criando uma boa dinâmica com eles. Acredito que das 14 às 16 horas estejam presentes a apoiar a equipa, sentimos que necessitamos do seu apoio e queremos jogar para eles. O futebol também faz mais sentido quando temos adeptos para nos apoiar. O jogo às 14 horas poderá estar calor, mas será para as duas equipas. Temos de jogar e ser competitivos até ao limite sempre", afirmou Filipe Cândido que em termos de reforços não abriu o jogo: "Muito provavelmente poderão chegar ainda alguns jogadores. Não tenho nada de novo nesse sentido. Tudo girará em torno dos jogadores que possam sair. O nosso foco é ganhar amanhã".O guarda-redes brasileiro Lucas França que está em tratamento e a efetuar treino condicionado a um problema numa perna, sendo a única baixa para a receção ao Tondela.