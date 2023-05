Filipe Cândido: «Todos os pontos podem ser decisivos»

O Nacional já esqueceu a derrota caseira frente ao Farense e trabalhou durante a semana com muito afinco, para amanhã conseguir levar a melhor na Reboleira. Os madeirenses estão conscientes das dificuldades perante um Estrela da Amadora que ainda está na corrida para alcançar a Liga Bwin.





"É mais um jogo muito importante no que à nossa luta diz respeito. Sabemos da dificuldade do encontro, pois o Estrela da Amadora tem sido das equipas mais consistentes do nosso campeonato. Vamos procurar ser o mais fortes possível, para fazer frente a uma boa equipa. Neste momento no campeonato estamos a lutar muito por pontos, se possível os três, se não um ponto, pois todos os pontos podem ser decisivos até ao final da prova. Teremos de ser uma equipa muito forte para concretizar esse objetivo", disse Filipe Cândido, treinador dos nacionalistas no lançamento da partida, onde poderá contar com todo o plantel disponível, pois não há lesionados nem castigados, uma vez que Carlos Daniel está de regresso após cumprir castigo.

Para o líder dos alvinegros, "não será uma vantagem ou desvantagem, jogar depois dos nossos adversários diretos": "Desde o começo da temporada que procuramos sempre estar muito focados em nós próprios e não no que os adversários vão fazendo, pois isso não conseguimos controlar. O que podemos controlar são os desempenhos da nossa equipa, tentando obter os melhores resultados possíveis. Desde o início da época que tentamos fazer o nosso melhor, com as condições que fomos tendo, lutando jogo a jogo. Agora, não vai ser diferente, vamos lutar muito para vencer esta partida, independentemente da valia do adversário".

Questionado se os lisboetas poderão entrar desmotivados, face à vitória que o Farense já alcançou frente ao Benfica B, o que deixa o conjunto da Reboleira mais longe da subida direta, o responsável da formação da Choupana desvalorizou o facto: "Estarão focados em vencer o jogo. Não irão jogar com desânimo pelo que possa ter acontecido. Estamos à espera de um opositor fortíssimo, bem ao nível mental e nós teremos de estar à altura desse mesmo nível".

Na luta pela permanência, o responsável dos madeirenses prometeu aos adeptos "muito trabalho e muita dedicação": "A equipa tem sido sempre muito digna na forma como se entrega aos jogos, mesmo quando as coisas não estão a correr como desejávamos, a equipa continua a lutar. Isto é o que podemos prometer. Gostava de poder prometer que iremos ganhar todos os jogos, mas infelizmente penso que nenhum treinador o consegue prometer. Amanhã, estará em campo uma equipa que terá muita entrega e dará tudo para alcançar o melhor para o Nacional". E olhando para a tabela classificativa, Filipe Cândido não tem dúvidas sobre o melhor para o seu clube: "Olhando à nossa posição, o melhor seria vencer, mas quando não se consegue vencer e olhando à nossa posição, pontuar é sempre mais um ponto que se junta nas contas da classificação".