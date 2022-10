Filipe Cândido: «Tudo faremos para dar uma alegria aos nossos adeptos em nossa casa»

O Nacional ainda não venceu na Liga Sabseg perante os seus adeptos. A única vitória alcançada na Choupana, foi conseguida na Taça de Portugal frente à Oliveirense e valeu a passagem naquela competição. Agora, o técnico Filipe Cândido espera alcançar o primeiro triunfo na principal prova que os nacionalistas disputam, até porque, é necessário subir na tabela classificativa, pois os madeirenses estão na 16ª posição, só à frente de Trofense e Covilhã."A semana decorreu dentro das nossas expectativas com os jogadores a trabalharem sempre no limite, sendo importante o facto de esta semana ser mais limpa, pois vínhamos de uma com uma densidade competitiva maior. Preparámos o jogo da melhor maneira, de forma a poder vencer", começou por afirmar o técnico nacionalista.Quanto ao próximo opositor, que ocupa o nono lugar da classificação, o líder nacionalista foi claro: "Há momentos em que não vale a pena olhar para a valia dos adversários, pois todos têm as suas competências. O Penafiel é uma equipa que tem demonstrado ao longo dos tempos que é um conjunto muito difícil de bater, pois sofre poucos golos e com um treinador experiente na competição. Tem jogadores que já acumulam bastantes jogos nesta Liga, por isso, temos a certeza que pela frente teremos um adversário com muita qualidade". E reforçou a ideia que não há jogos fáceis. "Sabemos que nesta competição não há nenhum jogo fácil seja com que adversário for, mas estamos cá para dar a melhor resposta e procurar a vitória que tanto desejamos obter na nossa casa", disse.A Madeira vive com intensidade os momentos de Rali. Este fim-de-semana, uma vez mais, os carros vão para a estrada. Mas tal facto, não impede Filipe Cândido de pedir o apoio dos sócios e simpatizantes. "O Rali na Região, é também uma paixão dos madeirenses. Precisamos dos apoios dos adeptos, pois temos de estar unidos em torno da equipa. Com o maior número de adeptos, tudo faremos para vencer e dar finalmente uma alegria na nossa casa aos nossos sócios e simpatizantes. Espero que puxem pela nossa equipa, pois o foco está nas quatro linhas e nós estamos muito focados em vencer o jogo", afirmou.A hora da partida (12h45), levou a uma adaptação em termos de alimentação. "Quem gosta de jogar, joga a qualquer hora. Nós vamos ter de estar o mais preparados possível, pois queremos muito competir. O horário colide com a habitual hora de almoço, teremos de ajustar a alimentação dos atletas para tal e para o descanso necessário. Estamos preparados para tudo, queremos competir e acima de tudo que sejamos felizes amanhã", finalizou.A quarta eliminatória da Taça de Portugal, onde o Nacional vai receber a visita do Tondela, no próximo dia 9 de novembro, vai ser disputada no Estádio do Marítimo, nos Barreiros. Em causa está a interdição do Estádio da Madeira, devido ao encontro entre os alvinegros e o Estoril, disputado a 25 de julho de 2021, numa partida a contar para a Taça da Liga, onde segundo o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, os nacionalistas não cumpriram as normas relativas à COVID-19.Face às boas relações existentes atualmente entre Nacional e Marítimo, foi possível marcar este embate da prova rainha da FPF, para o relvado verde-rubro, com os nacionalistas a agradecer a disponibilidade prontamente demonstrada pelos maritimistas, dando mais um perfeito exemplo de fair-play e desportivismo, entre os dois emblemas da Região. Recorde-se que o Marítimo também utilizou a Choupana, quando teve problemas com o seu relvado no "Caldeirão", que levou mesmo à substituição daquele "tapete verde".