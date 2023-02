Filipe Cândido: «Vai ser um jogo difícil, mas também estamos mais fortes»

Os alvinegros começam a disputar uma série de jogos que se podem considerar como "finais" na luta pela manutenção. Sem vencer há quatro jornadas na 2ª Liga, o Nacional recebe o Torreense, que também luta pela manutenção no escalão, mas que nas últimas cinco jornadas, sob o comando técnico de Pedro Moreira, averbou três vitórias e dois empates. Filipe Cândido, treinador dos nacionalistas, está consciente das dificuldades que a sua equipa tem pela frente."O adversário tem um treinador diferente em relação à altura em que vencemos na primeira volta e alterou grande parte da equipa, inclusivamente, fez um investimento grande no mercado de janeiro, para atingir os seus objetivos. Vamos defrontar uma equipa que vem de uma sequência muito positiva, com nove jogos sem conhecer a derrota, apesar de ter defrontado equipas com muito valor, como o Famalicão, o Estoril e o Ac. Viseu, somando quatro triunfos nesse período e mais dois triunfos seguidos nos últimos dois jogos. Vai ser um jogo difícil, mas considero que também estamos mais fortes, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, após ter passado uma volta, onde temos de ser capazes de ter exibições mais consistentes e julgo que é isso que tem acontecido, esperando vencer este jogo", disse o técnico de 43 anos.Refira-se que nas próximas rondas, os alvinegros vão defrontar o Mafra, Leixões, B SAD, Sp. Covilhã e Trofense, tudo adversários diretos na luta pela permanência, naquela que será uma série decisiva para o futuro do emblema da Madeira, na concretização do seu objetivo, que é a manutenção no escalão.O líder do onze da Choupana, quer quebrar rapidamente esta série menos positiva: "Somos uma equipa consistente, organizada, apesar de termos defrontados equipas que estão no topo da tabela classificativa, para além do Tondela que jogou finais da Supertaça. Não fomos em nada inferiores, a felicidade não nos acompanhou em alguns momentos. Vamos tentar ser teimosos e trabalhar no limite, para tentar manter a consistência exibicional e que possamos ser eventualmente mais objetivos no que diz respeito à concretização das oportunidades de golo criadas e que muitas vezes são superiores às que o adversário tem, mas temos de ser mais eficazes", garantiu.Questionado se tem faltado alguma pontinha de sorte, foi claro: "Não é só uma questão de sorte, mas também de eficácia, a sorte dá trabalho e isso nós temos desenvolvido durante a semana com a uma série de exercícios, par adquirir confiança e que ajudem os rapazes a estar mais confiantes e eficazes".Com Marakis e José Gomes de fora por lesão e com o central Clayton castigado pois foi expulso na última jornada frente ao Tondela, Filipe Cândido, confirmou que apesar de o seu clube ter assegurado um reforço brasileiro para a baliza, Vinícius Machado, "o Rui Encarnação vai jogar pois fez uma semana normal".