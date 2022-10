Filipe Cândido: «Vamos escolher sem dúvida os melhores para vencer este jogo»

Já totalmente recuperado de um problema de saúde que o afastou algum tempo do comando da equipa, Filipe Cândido, está consciente que amanhã, às 11 horas, perante um adversário que também milita na Liga Sabseg, o Nacional não terá tarefa fácil para afastar a UD Oliveirense."Esperamos um jogo difícil pois vamos defrontar uma equipa que está na mesma competição que nós, no mesmo campeonato. Estão a trabalhar com o mesmo treinador há mais de um ano e isso é uma vantagem, por vezes, para as equipas. São também um conjunto que joga bem, equilibrado e com bons valores individuais. Vamos estar à espera de um jogo difícil como são todos. O mais importante é o que nós somos capazes de fazer no jogo e aquilo que temos vindo a trabalhar de forma exaustiva. Esperamos que sejamos nós os vencedores no final do tempo de jogo ou nos penáltis", começou por afirmar o técnico alvinegro, de 43 anos.O líder nacionalista não tem dúvidas quanto aos eleitos para esta partida que é a eliminar: "Vamos escolher sem dúvida aqueles jogadores que consideramos serem os melhores com intuito de vencer o jogo. Tenho dito que vamos olhar mais para o jogo a jogo e sempre a querer vencer, embora sabendo que nem sempre vamos ganhar, mas vamos lutar sempre pela vitória".O adversário compete na segunda Liga e por isso não pode ser considerado como o mais apetecível em termos de sorteio. Mas o responsável dos nacionalistas foi claro em termos de ambições: "Todos nós sonhamos com o ir longe na competição, pois é uma prova que apaixona os portugueses e nós temos de ter respeito e ambição. Esta prova promove os clubes e se conseguirmos chegar o mais à frente possível, promove a equipa técnica e os jogadores. Por isso, temos de estar concentrados e focados, pois todos vamos tirar partido se eventualmente conseguirmos seguir em frente. É uma competição a eliminar e tudo pode acontecer. Esperemos que amanhã aconteçam coisas boas para a equipa, pois a equipa merece".Importante será o apoio dos adeptos alvinegros que ainda não viram a sua equipa vencer na Choupana, no Estádio da Madeira. "Os jogadores sentem alguma revolta pelos resultados, pois querem ganhar perante os nossos adeptos. Esperamos que amanhã consigamos triunfar e ter o factor casa a fazer a diferença a partir de amanhã", afirmou.Questionado se a sua ausência por doença, teve alguma influência ao nível dos resultados, Filipe Cândido foi claro: "Tínhamos vencido na Covilhã e temos vindo a ter uma alternância em termos de resultados. Tenho confiança em quem me acompanha. Estou preparado para desempenhar as minhas funções sem qualquer limitação. O que fui acompanhando a preparação e não houve marcha atrás no que diz respeito à evolução da equipa, penso até que em muitas coisas, foram mostrando que até já são capazes de fazer algumas coisas que antes da minha doença a equipa não fazia. Agora vamos olhar para a frente e seguirmos fortes".