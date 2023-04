Filipe Cândido e o jogo com o Vilafranquense: «Vamos focar todas as energias para vencer um adversário difícil»

Na primeira volta, ainda sob o comando de Rui Borges, o Vilafranquense empatou na Choupana, marcando já em tempo de descontos concedidos pelo árbitro. Agora, o Nacional quer surpreender os homens de Vila Franca, sabendo que o jogo será em Rio Maior. Filipe Cândido está optimista para mais um embate complicado."A semana foi equilibrada face às ideias que tínhamos de trabalho, focados na melhoria de alguns aspectos tendo em conta o último jogo com o Moreirense e com o jogo-treino com o Marítimo. Ninguém gosta de perder, mesmo que seja a feijões, mas o treinador tem de estar atento aos comportamentos e ao que temos de corrigir", começou por afirmar o técnico dos nacionalistas.Depois, falou sobre o ciclo que começa este domingo: "Agora vamos entrar num ciclo com muitos jogos num curto espaço de tempo, jogando a meio da semana e ainda bem que assim é, pois fomos competentes para poder ter essa realidade. Isso tem nos dar alento e força para o que vamos ter pela frente".Apesar de saber que terá mais um jogo complicado, o treinador dos madeirenses mostra-se confiante. "Temos de estar sempre otimistas face ao que temos vindo a fazer, sabendo que temos um plantel curto, mas é isso que também queremos. Agora é saber gerir o esforço jogo após jogo, sabendo os dias que temos para recuperar e treinar. Temos também de gerir a questão das viagens que também causa desgaste", afirmou.Quanto ao Vilafranquense agora orientado por Ricardo Chéu, o líder do onze da Choupana foi claro: "Vamos focar todas as energias para amanhã tentar vencer um adversário difícil. Teremos imensas dificuldades, pois estão no quinto lugar e ainda com aspirações a lutar pelos lugares que dão acesso à subida. No mercado de janeiro, contrataram cinco jogadores, tem um treinador que já está à frente da equipa à seis jogos, tendo muitos jogadores com muita experiência. É bom ter desafios destes, perante um bom adversário. Vamos dar o nosso melhor para conquistar os três pontos".