Framelin não fica no Nacional

O guarda-redes Framelin está de partida da Choupana. Com contrato até ao final da presente época, o camaronês de 28 anos não foi convidado a renovar e deixa o clube onde chegou na temporada 2016/17, oriundo do Alcanenense.





Em quatro anos na Madeira, realizou apenas 11 jogos.Depois do brasileiro Gauther, Framelin é o segundo guarda-redes a sair do plantel de Luís Freire que fica assim com duas vagas para a baliza por preencher. Assegurada está apenas a continuidade de Daniel Guimarães que assinou recentemente por mais duas épocas.