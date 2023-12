Francisco Gonçalves feliz com elogios de Tiago Margarido: «Queremos dar uma boa imagem frente ao Sp. Braga»

Após mais uma robusta vitória alcançada frente ao Belenenses, o plantel do Nacional gozou um dia de folga, voltando aos treinos esta segunda-feira de manhã, começando a preparar a derradeira jornada da Taça da Liga, onde esta sexta-feira, os alvinegros já sem hipóteses de serem apurados, vão receber o Sp. Braga.

Com Paulo Vítor a cumprir dois jogos de castigo, o jovem Francisco Gonçalves foi lançado pelo técnico Tiago Margarido no onze que defrontou os azuis do Restelo. E a resposta foi muito boa, o que até levou o treinador nacionalista a dizer que no próximo encontro, "é o Chico mais 10!". O jovem, de apenas 19 anos, sorriu e respondeu com alguma timidez: "Fico feliz por ouvir isso. Quer dizer que o meu trabalho está a ser bem feito e estão a vê-lo com bons olhos. Agora, é continuar a trabalhar para poder mostrar bom serviço".

Depois, recordou o expressivo triunfo alcançado no sábado frente aos lisboetas do Restelo: "Foi mais um bom jogo, complicado como era de esperar, pois são todos assim na 2.ª Liga. Queríamos dar uma resposta à derrota da semana passada, entrando forte neste jogo. Não somos os piores por ter perdido na semana passada, nem somos os melhores por termos ganho este jogo. Somos sempre os mesmos e já a pensar no próximo jogo".

Esta sexta-feira, pelas 20h00, os nacionalistas recebem o Sp. Braga, na derradeira jornada da Allianz Cup, sendo um embate decisivo para os bracarenses. "O Sp. Braga é um adversário extremamente complicado e não podemos dizer que estão numa fase complicada por terem perdido com o Benfica. Têm bons jogadores, com muita qualidade, mas nós também temos. Independentemente da nossa situação em termos da Taça da Liga, onde já não temos hipótese de passar, vamos querer dar uma boa imagem", disse.

Por último, o jovem central agradeceu o companheirismo e entreajuda dos seus colegas de equipa mais velhos: "Os meus companheiros têm cuidado bem de mim. Prefiro trabalhar bem a semana inteira independentemente de jogar ou não. Quero ajudar a equipa de qualquer maneira e ganhar o meu espaço, pois é isso que é preciso".

Em termos clínicos, Festim Shatri e Martim Gustavo estão entregues ao departamento médico, sendo ausências para o embate com os bracarenses.