Francisco Ramos deixa Nacional e está no mercado

Francisco Ramos foi informado pela direção do Nacional que não irá continuar a representar os insulares. No planeamento da nova temporada, o conjunto madeirense decidiu dispensar o médio, pois também pretendia reduzir a folha salarial. Desta forma, Francisco Ramos está disponível para abraçar outro projeto.Chega assim ao fim a ligação do médio, de 27 anos, ao Nacional, equipa que representou na última época e meia. Na temporada transata, foi mesmo um dos habituais titulares dos madeirenses, tendo participado em 35 encontros e apontado dois golos. Formado no FC Porto, Francisco Ramos conta com passagens na primeira divisão ao serviço do V. Guimarães e do Santa Clara, de onde seguiu para o Nacional. Agora, aguarda um novo projeto.