O médio Francisco Ramos está de saída do Nacional.sabe que há contactos adiantados para a venda do jogador, que irá atuar no estrangeiro, apesar de ter contrato com os nacionalistas por mais duas épocas.As próximas horas serão decisivas para a conclusão do negócio. Marakis saiu lesionado na coxa esquerda frente ao Farense e está em dúvida para o embate com o Rabo Peixe, tal como Paulo Vítor (gripe) e Rúben Macedo.