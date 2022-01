Francisco Ramos: «Não éramos os melhores e agora também não somos os piores»

O Nacional vinha subindo na classificação da Liga Sabseg mas nas duas últimas jornadas averbou dois desaires, travando uma série muito positiva, pois em cinco jogos venceu quatro e empatou um fora. O próximo opositor é o FC Porto B, um clube que diz muito ao médio Francisco Ramos, pois foi nos portistas que fez a sua formação durante 10 anos."Já tivemos momentos menos bons e conseguimos ultrapassá-los. Este será mais um e que faz com que o grupo fique mais forte. Temos um jogo já no domingo e é para ganhar. Uma nova sequência de triunfos e tudo volta ao que estava antes. Não éramos os melhores e agora não somos os piores. Há que manter o equilíbrio até ao fim", disse o médio alvinegro.Em Rio Maior, frente ao Vilafranquense, os pupilos de Rui Borges estiveram duas vezes em vantagem no marcador, mas acabaram por sair derrotados já no tempo de compensação." Foi uma derrota fácil de explicar. Fomos penalizados pelos erros que cometemos. Uma equipa como a nossa que esteve duas vezes a ganhar, não se pode deixar perder. Quem marca três golos fora de casa, perder o jogo é sinal que alguma coisa falhou. Foram pequenos erros que ditaram quatro golos para o adversário", relembrou. E foi mais longe: "Temos sido penalizados pelos poucos erros que temos cometido. As pessoas olham agora para as duas derrotas consecutivas, com sete golos, o que não tinha sido normal até à data. É uma questão de minimizar ao máximo os erros e ir à procura da perfeição que não existe, mas ser o máximo rigoroso para não sofrer golos".O FC Porto é uma casa bem conhecida para o futebolista nacionalista, pois foi lá que fez a sua formação. "É sempre especial jogar contra o FC Porto pois estive lá 10 anos. Tenho que agradecer o que fizeram por mim, mas agora estou no Nacional e vou dar tudo pelo meu clube, sabendo que temos um objetivo, que é ganhar o jogo, para no final da época podermos festejar a subida", disse o jogador nacionalista.Quanto ao onze portista, Francisco Ramos, sabe que pela frente estará uma equipa com valor. "São uma equipa com qualidade, com jovens jogadores muito bons e que gostam de aparecer, estando sem pressão devido à classificação. Jogamos em nossa casa, temos obrigação de ganhar, mostrar a nossa capacidade técnica, pois temos um plantel recheado de qualidade e com experiência. Domingo, queremos ganhar, isso é o que está na nossa cabeça", finalizou.