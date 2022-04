Francisco Ramos: «Queremos atingir a melhor classificação possível»

O Nacional regressou aos triunfos ao receber e vencer o Farense. Já sem possibilidades de lutar pelo regresso à Liga Bwin, o plantel alvinegro quer fechar a temporada no melhor lugar possível em termos classificativos. Francisco Ramos tem sido um habitual no onze de Rui Borges e deixa a certeza que os nacionalistas não vão baixar os braços nas derradeiras jornadas da prova. "Temos sempre a pressão de representar bem o clube e a pressão da performance individual e há sempre a pressão de vencer jogo. Não fomos fortes nos pormenores e isso retirou-nos a possibilidade de atingir o nosso objetivo. Estamos a tentar fazer uma reta final boa para acabar bem. Queremos atingir a melhor classificação possível para o clube", disse o médio dos madeirenses.Em relação ao próximo jogo, frente ao Leixões, o alvinegro promete a ambição de vencer: "O Nacional vai jogar para ganhar como foi o campeonato todo. Em todos jogos queremos vencer, tivemos muitas vitórias e alguns desaires que não devíamos ter tido. Vai ser um Nacional ambicioso para atingir o triunfo, com vontade de acabar o mais acima possível na tabela classificativa. É assim que vamos lutar nos próximos três jogos, pois também está em causa o nosso brio e a qualidade do grupo".O último triunfo caseiro frente aos algarvios trouxe de volta a confiança ao grupo de trabalho. "Entrámos com uma grande atitude frente ao Farense. A primeira parte foi bastante dividida, mas conseguimos controlar minimamente o jogo. Na segunda parte, entrámos ainda com mais força e aí foi a reviravolta. fome de ganhar, com vontade de marcar e conseguimos naturalmente controlar o jogo, fazendo o 2-1. Depois, foi uma questão de gerir, apesar de em alguns momentos nos faltar alguma confiança, mas ficou a prova que temos muita qualidade e houve bons momentos na partida, sendo uma vitória muito positiva para nós".Em termos individuais, Francisco Ramos considera que a presente temporada tem sido bastante positiva, apesar de ter sofrido um contratempo médico que o deixou de fora em alguns jogos. "Acho que tive uma boa época até ter um azar clínico. Fiz uma temporada positiva, apesar de em termos coletivos não termos atingido o objetivo traçado. Em termos individuais, considero que foi uma excelente temporada, muito regular e com alguns golos. Estou triste coletivamente, mas feliz em termos individuais, querendo acabar da melhor forma quer a nível individual e dentro do que ainda é possível a nível coletivo", finalizou.