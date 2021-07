Gergely Bobál rescinde com o Nacional e regressa à Hungria

O húngaro Gergely Bobál rescindiu o contrato que o ligava ao Nacional, equipa que foi despromovida à 2.ª Liga, e regressa à Hungria, revelou à Lusa fonte do clube madeirense.

Gergely Bóbal, de 25 anos, chegou ao clube na temporada passada, assinando um vínculo válido por quatro temporadas e ficando com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Contudo, participou apenas em três partidas, duas para a 1.ª Liga e uma para a Taça de Portugal e por poucos minutos.

O avançado foi internacional em todos os escalões jovens da Hungria, tendo representado o Honvéd, pelo qual se sagrou campeão húngaro, passando depois pelo Gyirmot, pelos alemães do Wolfsburgo, regressando ao seu país para atuar no Csákvári TK e pelo Zalaegerszeg, do qual se transferiu para o Nacional.