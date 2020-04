Governo Regional da Madeira critica ideia de treinos

O Governo Regional da Madeira não tem conhecimento oficial e reprova o regresso aos treinos do plantel do Nacional, amanhã, na Choupana. Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, revelou não ter sido contactado sobre esta matéria e mostrou opinião contrária à decisão do clube: "Não recebemos nenhum pedido para autorizar o início da atividade. É uma decisão inesperada que nos apanhou de surpresa. Está em vigor um estado de emergência e todas as instituições devem dar o exemplo. A quarentena é para nossa segurança e estende-se a todos."