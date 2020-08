Guarda-redes Rui Encarnação reforça o Nacional

O guarda-redes madeirense Rui Encarnação é o mais recente reforço do Nacional, equipa que esta temporada ascendeu à Liga NOS, revelou esta quarta-feira à Lusa fonte do clube madeirense.

Rui Encarnação, de 22 anos, irá assinar um contrato válido por uma temporada.

Formado nos escalões jovens do Nacional, que representou desde os infantis, ingressou no Câmara de Lobos, equipa que atuava no então denominado Campeonato Nacional de Séniores, agora Campeonato de Portugal, na temporada de 2017/2018.

Na época seguinte, reforçou os Sub-23 do Marítimo, tendo na temporada passada representado a AD de Machico, formação da Divisão de Honra da Madeira.