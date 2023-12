Guilherme Pira rescinde com Nacional

O extremo Guilherme Pira não foi feliz na sua primeira aventura no futebol Europeu. O presidente do Nacional, Rui Alves, confirmou aa saída do futebolista. "O jogador manifestou vontade de sair e o técnico concordou com esta decisão", confirmou o líder alvinegro. Quanto a um novo reforço: "Neste momento, a prioridade é não perder ou deixar sair mais alguém. Não quero mexer em mais nada".Pira que em Portugal apenas vestiu a camisola nacionalista em sete jogos, sendo titular em quatro partidas: uma na Taça de Portugal, uma na Taça da Liga e duas na Liga Sabseg. No total, o jogador foi utilizado por Tiago Margarido em escassos 335 minutos.O futebolista brasileiro já regressou ao seu país natal, para voltar a representar o Operário Ferroviário.