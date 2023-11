Gustavo feliz com desempenho pessoal: «Queremos eliminar o Casa Pia»

O Nacional está numa fase positiva na Liga Sabseg. É líder da prova em igualdade pontual com o Santa Clara, somando 23 pontos e não sabendo o que é perder, já lá vão nove jornadas: 7 triunfos e dois empates. É neste estado de espírito bem positivo que os nacionalistas têm mais um desafio: afastar o Casa Pia, numa partida relativa à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e que está agendada para este sábado, às 15 horas, no Estádio da Madeira, na Choupana.O extremo Gustavo Silva está a atravessar um bom momento, tendo sido decisivo em várias partidas, já somando seis golos e oito assistências. "Temos trabalhado muito bem. Sabíamos que iríamos defrontar o líder do campeonato e conseguimos impor o nosso jogo, o nosso ritmo. Na segunda parte, a equipa caiu um pouco de rendimento, mas tivemos oportunidades para marcar. Consegui um golo, importante para ajudar o Nacional a subir à primeira divisão", começou por afirmar o brasileiro, recordando o último triunfo conseguido frente ao AVS SAD, na Vila das Aves.O próximo desafio é a eliminar. E o opositor é do primeiro escalão. Mas na memória dos adeptos nacionalistas está a derrota (2-1) sofrida este ano, na Taça da Liga, embora existam também boas recordações: os alvinegros eliminaram no ano passado os casapianos, no relvado do Estádio de Pina Manique, num confronto relativo aos quartos-de-final da prova, vencendo após prolongamento (2-2, no final do tempo regulamentar), com golos de Danilovic, Bruno Gomes, e curiosamente, Gustavo fechou a contagem (5-2) aos 108 minutos. "Já conhecemos o Casa Pia, pois já é a segunda época que apanhamos esta equipa. São fortes e tiveram uma mudança de treinador. Vamos trabalhar bem esta semana, para que possamos voltar a conseguir eliminar este poderoso adversário", afirmou o brasileiro de 24 anos.Gustavo está feliz na Madeira. E os adeptos nacionalistas reconhecem o seu empenho e a sua mais valia na equipa liderada pelo técnico Tiago Margarido, que tem um papel importante neste ascendente de forma do brasileiro, tendo-o colocado a jogar como extremo direito, e com sucesso, diga-se."Esta época tem sido fantástica para mim em termos pessoais, pois vinha de uma temporada onde joguei como lateral e médio. Hoje, estou numa posição diferente, jogando como extremo e tem sido importante para eu poder marcar golos e fazer assistências, que é fundamental para quem joga como atacante. Tenho crescido muito, trabalhado muito e espero no final da temporada ser o melhor marcador e o melhor em assistências. Mas tem muitos jogadores na nossa equipa que também têm muita qualidade e que querem também fazer o mesmo que eu. Vamos crescer juntos e espero chegar ao final da temporada com um grande sucesso", disse com um sorriso bem evidente. E finalizou: "Penso que sim, que é o melhor Gustavo em termos da minha carreira. Os meus números já dão para ver isso. Ainda faltam muitos jogos e espero melhorar ainda mais esses números".