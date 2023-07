Gustavo Silva de regresso ao Nacional

O médio defensivo Gustavo Silva está de regresso à Choupana. O presidente do Nacional, Rui Alves, confirmou ao Record a vinda do futebolista brasileiro, havendo acordo com o Comercial de Ribeirão Preto, para uma nova cedência, com o futebolista a chegar à Madeira nas próximas horas. Recorde-se que na temporada de estreia no futebol português, Gustavo, foi utilizado em 32 jogos e marcou um golo.

O líder dos alvinegros, está a ultimar a contratação de mais um defesa central, um extremo e um avançado, de forma a tornar o plantel liderado pelo técnico Tiago Margarido, mais competitivo, apesar de ter uma boa base que transitou da temporada passada.

Em termos de preparação, os nacionalistas não vão sair da ilha da Madeira, ao contrário de anos anteriores, tendo agendados dois jogos amigáveis: dia 15 de julho, às 10h30, frente ao Marítimo B, e no dia 26 deste mês, defrontam a AD Camacha.