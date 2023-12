Gustavo Silva eleito médio do mês na Liga SABSEG

O Nacional está em alta e lidera a Liga SABSEG. Os madeirenses vão somando triunfos coletivos, mas também surgem em destaque nos diversos prémios individuais atribuídos nesta competição. Depois de Lucas França reunir 43,06 % dos votos e conquistar o prémio de Guarda-redes do mês de outubro/novembro, ultrapassando a concorrência de Gabriel Batista (Santa Clara) e Oláfsson (Mafra), agora foi a vez do médio brasileiro Gustavo Silva ser distinguido eleito como o 'Médio do mês' na competição, reunindo 15,97% dos votos dos treinadores principais da competição, nos meses de outubro e novembro.No seu segundo ano na Madeira, o camisola 77 nacionalista obteve a mesma percentagem de votos que Bruno Almeida (Santa Clara), mas beneficiou do facto de ter menos minutos de utilização: 372 minutos contra 393 minutos do médio dos açorianos. No terceiro lugar do pódio ficou o portista Vasco, que alinha na equipa B dos dragões, com 13,89% dos votos. Gustavo Silva, de 24 anos, esteve em ação nos seis jogos que os nacionalistas disputaram, apontando dois golos e efetuando quatro assistências.